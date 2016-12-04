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«Союзмультфильм» снимет продолжение «Простоквашино» и «Карлсона»

04 декабря 2016 11:07
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Новости России. Легендарная студия «Союзмультфильм» поделилась своими планами на будущее. И эти планы очень впечатляют.

Директор студии Глеб Давыдов рассказал, что сейчас активно ведутся переговоры со шведами для съемок «Малыша и Карлсона», а работа над продолжением мультсериала про Простоквашино уже идет полным ходом. Продолжение получит еще один популярный советский мультфильм – производством новой серии «Котенка с улицы Лизюкова» «Союзмультфильм» займется совместно с российской компанией Wizart.

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Простоквашино» и «Карлсона»-1

Студия также собирается адаптировать в анимационном формате «В поисках капитана Гранта», «Капитана Синдбада», а для самых маленьких зрителей выпустить мультсериал «Ладушка».

«У «Союзмультфильма» есть пара десятков персонажей, известных всем в России и в некоторых странах за рубежом, - говорит  Глеб Давыдов. - И как мне кажется, было бы глупо эти франшизы не развивать».

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Простоквашино» и «Карлсона»-4

# Мультфильмы # калейдоскоп # Глеб Давыдов # Интернет # Фотофакт

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