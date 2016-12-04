«Союзмультфильм» снимет продолжение «Простоквашино» и «Карлсона»

Новости России. Легендарная студия «Союзмультфильм» поделилась своими планами на будущее. И эти планы очень впечатляют.

Директор студии Глеб Давыдов рассказал, что сейчас активно ведутся переговоры со шведами для съемок «Малыша и Карлсона», а работа над продолжением мультсериала про Простоквашино уже идет полным ходом. Продолжение получит еще один популярный советский мультфильм – производством новой серии «Котенка с улицы Лизюкова» «Союзмультфильм» займется совместно с российской компанией Wizart.