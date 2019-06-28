Лунный календарь на 29 июня: отложите поездки на машине и покупки

29 июня – 26-ой лунный день, убывающая Луна в Тельце.

День нервозный, чреват конфликтами – люди могут быть излишне эмоциональными и агрессивными. Постарайтесь меньше общаться, не сплетничайте. В целом, лучше поумерить активность, отдохнуть, поберечь силы.

Отложите, по возможности, поездки на машине – есть угроза ДТП и угонов.