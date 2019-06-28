Прямой эфир

Лунный календарь на 29 июня: отложите поездки на машине и покупки

28 июня 2019 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

29 июня – 26-ой лунный день, убывающая Луна в Тельце.

День нервозный, чреват конфликтами – люди могут быть излишне эмоциональными и агрессивными. Постарайтесь меньше общаться, не сплетничайте. В целом, лучше поумерить активность, отдохнуть, поберечь силы.

Отложите, по возможности, поездки на машине – есть угроза ДТП и угонов.

Лунный календарь на 29 июня: отложите поездки на машине и покупки-1

Очень хорошо думайте над покупками – есть опасность потратить деньги впустую.  

Стоит меньше есть, день опасен отравлениями. Предпочтительны в это время такие продукты: мясные блюда, редис, картошка, зелень, абрикосы и сливы.

Из садово-огородных работ благоприятна только подкормка растений.

Не стоит стричься.

Удачу принесут оранжевый и зелёный цвета одежды.

# Лунный календарь # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Мама назвала её некрасивой. Девушка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться
28 июня 2019 10:11

Мама назвала её некрасивой. Девушка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться

«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска
28 июня 2019 08:40

«Если бы мы посмотрели на схему дорожек парка сверху, увидели бы масонские символы». Неожиданные факты о самых известных местах Минска

Лунный календарь на 28 июня: едим картошку и подкармливаем растения
27 июня 2019 15:04

Лунный календарь на 28 июня: едим картошку и подкармливаем растения