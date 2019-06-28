Пилот самолёта разыграл свою девушку во время полёта и сделал ей предложение

Новости США. 25-летний пилот-инструктор сымитировал необходимость экстренной посадки, а затем сделал предложение руки и сердца своей 25-летней девушке, которая была в роли второго пилота.

Как сообщает Daily Mail, парень заранее попросил друзей подыграть ему, объяснив, что хочет сделать предложение своей девушке во время полёта на высоте в 1,5 км от земли.