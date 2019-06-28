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Пилот самолёта разыграл свою девушку во время полёта и сделал ей предложение

28 июня 2019 14:35
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Новости США.  25-летний пилот-инструктор сымитировал необходимость экстренной посадки, а затем сделал предложение руки и сердца своей 25-летней девушке, которая была в роли второго пилота.  

Как сообщает Daily Mail, парень заранее попросил друзей подыграть ему, объяснив, что хочет сделать предложение своей девушке во время полёта на высоте в 1,5 км от земли.  

Пилот самолёта разыграл свою девушку во время полёта и сделал ей предложение-1

Фото: facebook.com/2choochoo  

Во время полёта молодой человек объявил экстренную ситуацию и попросил девушку узнать из инструкции, что необходимо делать. Пассажиры в это время посмеивались и говорили о возможных проблемах с двигателем.  

Пилот самолёта разыграл свою девушку во время полёта и сделал ей предложение-4

Фото: Caters  

Когда девушка дошла до строчки: «Пилот всегда любил второго пилота», парень спросил: «Ты выйдешь замуж за командира?». Получив утвердительный ответ, молодой человек достал обручальное кольцо и надел его на палец девушке.  

Пилот самолёта разыграл свою девушку во время полёта и сделал ей предложение-7

Фото: Caters  

Уточняется, что предложение было сделано ещё в апреле. Пара познакомилась на свидании вслепую и встречалась 2,5 года.  

Пилот самолёта разыграл свою девушку во время полёта и сделал ей предложение-10

Фото: facebook.com/profile.php?id=100013243867083  

Менее радостный случай произошёл в Китае осенью прошлого года. Стюардесса приняла предложение своего молодого человека во время полёта, а затем была уволена.  

Руководство авиакомпании посчитало действия девушки нарушением правил безопасности – здесь подробнее.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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