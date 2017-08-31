Памяти принцессы Дианы: жизнь британской любимицы в 10 фотографиях

Новости Великобритании. 20 лет назад – 31 августа 1997 года не стало принцессы Дианы. Она являлась одной из самых известных фигур британской истории последней четверти века – невесткой Королевы, женой принца Чарльза, матерью принца Уильяма и принца Гарри. Диана была не только популярнейшим членом главной британской семьи, с которой у нее позже случился конфликт, но и благотворителем, и народной любимицей.

Смерть Дианы стала для жителей Великобритании национальным трауром. Погибла Диана в автокатастрофе, обстоятельства которой до сих пор вызывают много вопросов.

Она не стала королевой Великобритании, но её называли принцессой, даже после того, как официально она уже ею не была – здесь подробнее.

Мы собрали 10 фото Дианы Спенсер со значимых событий в ее жизни.