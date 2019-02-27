Внучка Грейс Келли повторила легендарный образ бабушки. Девочке всего 4 года

Внучка голливудской актрисы и княгини Монако – Грейс Келли – 4-летняя Габриэлла повторила легендарный образ бабушки. Королевская семья – сын Келли князь Альбер, его жена и близнецы Жак и Габриэлла – на минувшей неделе посетили церемонию открытия нового жилого комплекса.

Фото: facebook.com/palaismonaco

Фото: facebook.com/palaismonaco

Кроме платья с цветочным принтом, которое отдавало дань памяти бабушке, на девочке была надета кожаная куртка и солнцезащитные очки. Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств

Фото: facebook.com/palaismonaco

По информации издания PEOPLE, в платье с цветочным принтом Грейс Келли снималась на обложку модного журнала в 1955 году. Также это платье связано с историей семьи – именно в нем актриса появилась на мероприятии, когда впервые встретила своего будущего мужа – Ренье III.

Та самая обложка

По словам подруги Грейс Келли – актрисы Оливия Де Хэвилленд – день их первой встречи прошел не так, как ожидалось. Келли проснулась поздно, вымыла волосы и обнаружила, что из-за забастовки в городе не было электричества. Волосы были высушены без фена, макияж почти не удалось нанести. Келли убрала волосы назад, украсила их цветами, надела единственный наряд, который не был помят – платье, которое она надевала годом ранее на фотосессию. После первой встречи Грейс Келли назвала принца «очаровательным».

Фото: Edward Quinn