Внучка Грейс Келли повторила легендарный образ бабушки. Девочке всего 4 года
Внучка голливудской актрисы и княгини Монако – Грейс Келли – 4-летняя Габриэлла повторила легендарный образ бабушки.
Королевская семья – сын Келли князь Альбер, его жена и близнецы Жак и Габриэлла – на минувшей неделе посетили церемонию открытия нового жилого комплекса.
Фото: facebook.com/palaismonaco
Фото: facebook.com/palaismonaco
Кроме платья с цветочным принтом, которое отдавало дань памяти бабушке, на девочке была надета кожаная куртка и солнцезащитные очки.
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Фото: facebook.com/palaismonaco
По информации издания PEOPLE, в платье с цветочным принтом Грейс Келли снималась на обложку модного журнала в 1955 году. Также это платье связано с историей семьи – именно в нем актриса появилась на мероприятии, когда впервые встретила своего будущего мужа – Ренье III.
По словам подруги Грейс Келли – актрисы Оливия Де Хэвилленд – день их первой встречи прошел не так, как ожидалось. Келли проснулась поздно, вымыла волосы и обнаружила, что из-за забастовки в городе не было электричества. Волосы были высушены без фена, макияж почти не удалось нанести. Келли убрала волосы назад, украсила их цветами, надела единственный наряд, который не был помят – платье, которое она надевала годом ранее на фотосессию. После первой встречи Грейс Келли назвала принца «очаровательным».
После первой встречи Келли и Ренье начали частную переписку. Им удалось держать свой развивающийся роман в секрете до того момента, пока Ренье не сделал девушке предложение.
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