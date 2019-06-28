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Мама назвала её некрасивой. Девушка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться

28 июня 2019 10:11
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Новости Японии. 39-летняя хостес и модель из Японии за 21 год потратила более 280 тысяч долларов на косметические операции, потому что мама женщины считала её некрасивой.  

Мама назвала её некрасивой. Девушка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться-1

Фото: Tomomi Tsubaki  

Как сообщает Oddity Central, Цубаки Томоми сделала свою первую пластическую операцию, когда ей исполнилось 18 лет – сразу после окончания школы. Следом за этой операцией японка подкорректировала зубы, изменила разрез глаз и увеличила грудь.  

Мама назвала её некрасивой. Девушка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться-4

Фото: instagram.com/tomomitsubaki  

По словам Цубаки, всё началось ещё в детстве. Мама Томоми в её присутствии говорила подружкам, что её дочь совсем не привлекательная. Женщина не упускала случая назвать свою дочь некрасивой каждый Новый год и во время фестиваля Обон, когда приезжавшие родственники говорили о том, как девочка подросла и похорошела.  

Мама назвала её некрасивой. Девушка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться-7

Фото: instagram.com/tomomitsubaki  

Цубаки не раз просила маму прекратить так говорить, но женщина не реагировала. Через некоторое время девушке пришла в голову мысль изменить эту ситуацию при помощи косметических операций.  

Мама назвала её некрасивой. Девушка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться-10

Фото: instagram.com/tomomitsubaki  

Первые операции Томоми сделала за счёт своих сбережений, которые накопила во время учёбы. В 20 с хвостиком похорошевшая японка легко смогла устроиться на работу хостесом на острове Хоккайдо и стать весьма популярной. Но на этом девушка не остановилась. Большую часть своей зарплаты она тратила на новые косметические операции. Исправлялось всё: челюсть, рот, нос и так далее.  

Мама назвала её некрасивой. Девушка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться-13

Фото: instagram.com/tomomitsubaki  

Теперь Цубаки уже 39 лет. За спиной – три сотни операций, на которые было потрачено более 280 тысяч долларов. И если раньше она хотела избавиться от детских комплексов, то теперь Томоми называет операции отличным способом сохранить молодость. По словам японки, она собирается совершенствовать своё тело до самой смерти.  

Мама назвала её некрасивой. Девушка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться-16

Фото: instagram.com/tomomitsubaki  

Мама назвала её некрасивой. Девушка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться-18

Фото: instagram.com/tomomitsubaki  

Раньше мы рассказывали о другой японке, на жизнь которой повлияли родители. Девушка модельной внешности стала водить грузовики, чтобы присматривать за отцом, здоровье которого начало ухудшаться. 

Теперь Сасаки одна из самых узнаваемых дальнобойщиц в Азии (здесь подробнее).  

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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