Мама назвала её некрасивой. Девушка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться

Новости Японии. 39-летняя хостес и модель из Японии за 21 год потратила более 280 тысяч долларов на косметические операции, потому что мама женщины считала её некрасивой.

Фото: Tomomi Tsubaki

Как сообщает Oddity Central, Цубаки Томоми сделала свою первую пластическую операцию, когда ей исполнилось 18 лет – сразу после окончания школы. Следом за этой операцией японка подкорректировала зубы, изменила разрез глаз и увеличила грудь.

Фото: instagram.com/tomomitsubaki

По словам Цубаки, всё началось ещё в детстве. Мама Томоми в её присутствии говорила подружкам, что её дочь совсем не привлекательная. Женщина не упускала случая назвать свою дочь некрасивой каждый Новый год и во время фестиваля Обон, когда приезжавшие родственники говорили о том, как девочка подросла и похорошела.

Фото: instagram.com/tomomitsubaki

Цубаки не раз просила маму прекратить так говорить, но женщина не реагировала. Через некоторое время девушке пришла в голову мысль изменить эту ситуацию при помощи косметических операций.

Фото: instagram.com/tomomitsubaki

Первые операции Томоми сделала за счёт своих сбережений, которые накопила во время учёбы. В 20 с хвостиком похорошевшая японка легко смогла устроиться на работу хостесом на острове Хоккайдо и стать весьма популярной. Но на этом девушка не остановилась. Большую часть своей зарплаты она тратила на новые косметические операции. Исправлялось всё: челюсть, рот, нос и так далее.

Фото: instagram.com/tomomitsubaki

Теперь Цубаки уже 39 лет. За спиной – три сотни операций, на которые было потрачено более 280 тысяч долларов. И если раньше она хотела избавиться от детских комплексов, то теперь Томоми называет операции отличным способом сохранить молодость. По словам японки, она собирается совершенствовать своё тело до самой смерти.

Фото: instagram.com/tomomitsubaki

Фото: instagram.com/tomomitsubaki