Как правильно стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими

Эксперт поделился секретом, как правильно ухаживать за полотенцами, чтобы они оставались мягкими, как новые. Неожиданный лайфхак в конце.

Фото: Pixabay

Если вы заметили, что полотенца стали жесткими и колючими, обратите внимание на то, как вы их стираете. Эксперт в издании The Mirror рассказал, что со временем полотенца могут терять мягкость из-за накопления в ткани остатков моющего средства.

Фото: Pixabay

Чтобы этого не происходило, не нужно перегружать стиральную машину. Каждое полотенце должно хорошо прополоскаться. В барабан среднего размера лучше класть не больше семи банных полотенец. Стирать на обычном режиме и использовать горячую воду, чтобы избавиться от микробов. Функции быстрой стирки лучше избегать. И не стоит добавлять слишком много моющего средства, лучше положить меньше обычного, чтобы полотенца не были перегружены мыльными остатками.

Фото: Pixabay

Эксперт рассказал один интересный лайфхак, который, по его словам, поможет превратить грубые полотенца в мягкие. Просто добавьте 250 мл белого уксуса в барабан стиральной машины вместе с жидким гелем для стирки. Уксус поможет избавиться от скопившегося моющего средства и сделает полотенца такими же, как в день покупки.