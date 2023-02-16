Как правильно стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими

Эксперт поделился секретом, как правильно ухаживать за полотенцами, чтобы они оставались мягкими, как новые. Неожиданный лайфхак в конце.
Эксперт поделился секретом, как правильно ухаживать за полотенцами, чтобы они оставались мягкими, как новые. Неожиданный лайфхак в конце.
Фото: Pixabay
Если вы заметили, что полотенца стали жесткими и колючими, обратите внимание на то, как вы их стираете. Эксперт в издании The Mirror рассказал, что со временем полотенца могут терять мягкость из-за накопления в ткани остатков моющего средства.
Фото: Pixabay
Чтобы этого не происходило, не нужно перегружать стиральную машину. Каждое полотенце должно хорошо прополоскаться. В барабан среднего размера лучше класть не больше семи банных полотенец. Стирать на обычном режиме и использовать горячую воду, чтобы избавиться от микробов. Функции быстрой стирки лучше избегать. И не стоит добавлять слишком много моющего средства, лучше положить меньше обычного, чтобы полотенца не были перегружены мыльными остатками.
Фото: Pixabay
Эксперт рассказал один интересный лайфхак, который, по его словам, поможет превратить грубые полотенца в мягкие. Просто добавьте 250 мл белого уксуса в барабан стиральной машины вместе с жидким гелем для стирки. Уксус поможет избавиться от скопившегося моющего средства и сделает полотенца такими же, как в день покупки.
Фото: Pixabay
Еще одним чудо-средством в борьбе с жесткими полотенцами может быть сода. Смешайте восемь ложек соды со стиральным порошком. Это поможет не только избавиться от грязи, но и сделать ваши полотенца мягкими.
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