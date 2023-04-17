Как помыть стёкла, не оставив разводов? Рассказываем простой, но работающий способ

Наступила настоящая весна, а это значит, что пришло время мыть окна, зеркала и в целом убирать свои дома и квартиры. Девушка в социальных сетях поделилась лайфхаком, как мыть стекла, чтобы они сияли.

Фото: cleaning-puls.ru

Результаты впечатлили пользователей. Девушка рассказала, что для чистки стекол и зеркал использует картофель, пишет The Sun. Для этого нужно разрезать картофелину на две части и натирать ею зеркало до тех пор, пока не образуется крахмальная пленка. Затем сбрызнуть водой и вытереть поверхность салфеткой.

Фото: instagram.com/itsnicolejaques

Дама утверждает, что после такой чистки зеркала не только сияют, но и не запотевают. Она также рекомендует использовать обычную картофелину, чтобы избавиться от загрязнений на чугунных сковородках и другой посуде.