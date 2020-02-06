Режиссёр назвал собаку лучшим актёром. Любопытные факты о культовом фильме «Собачье сердце»

В 1988 году была экранизирована повесть «Собачье сердце». С тех пор фильм был разобран на цитаты, которые и сейчас нередко можно услышать в кругу людей постарше.

Хотя Булгаков написал книгу ещё в 1925 году, в СССР она впервые была опубликована только в 1987 году, кроме того, там содержалось множество ошибок, которые были исправлены уже после выхода фильма.

Есть и множество других интересных фактов, связанных с этим произведением, однако мы решили поговорить о его киноверсии. Итак, семь необычных фактов о фильме «Собачье сердце».

Первый раз повесть была экранизирована в Италии

В 1967 году низкокачественно скопированный текст произведения был передан за пределы СССР. Книга была принята с интересом, и в 1976 году на экраны вышел совместный итальянско-немецкий фильм. На немецком языке кинокартина получила название «Почему лает господин Бобиков?»