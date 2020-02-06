Режиссёр назвал собаку лучшим актёром. Любопытные факты о культовом фильме «Собачье сердце»
В 1988 году была экранизирована повесть «Собачье сердце». С тех пор фильм был разобран на цитаты, которые и сейчас нередко можно услышать в кругу людей постарше.
Хотя Булгаков написал книгу ещё в 1925 году, в СССР она впервые была опубликована только в 1987 году, кроме того, там содержалось множество ошибок, которые были исправлены уже после выхода фильма.
Есть и множество других интересных фактов, связанных с этим произведением, однако мы решили поговорить о его киноверсии. Итак, семь необычных фактов о фильме «Собачье сердце».
Первый раз повесть была экранизирована в Италии
В 1967 году низкокачественно скопированный текст произведения был передан за пределы СССР. Книга была принята с интересом, и в 1976 году на экраны вышел совместный итальянско-немецкий фильм. На немецком языке кинокартина получила название «Почему лает господин Бобиков?»
Самым талантливым актёром оказался пёс
На роль Шарика пробовались 20 собак. Лучшим оказался служебный пёс по кличке Карай, который до своего актёрского дебюта произвёл 38 задержаний. Роль он получил не только благодаря сообразительности, но и за счёт внешности: одно ухо торчком – другое ухо висело.
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Съёмочная группа не могла нарадоваться умному Караю. Тот легко научился ходить на задних лапах, рычать на кошек, без проблем ловил колбасу. Поэтому собака и получила почётное звание «самого талантливого актёра».
Частушки Шарикова придумал поэт Юлий Ким
Изначально предполагалось, что Шариков будет просто петь, но Владимир Толоконников так круто управлялся с балалайкой, что было решено прибегнуть к частушкам. Автором полюбившихся строк «Эх, яблочко, ты моё спелое» выступил Ким.
Толоконников оказался идеальным Шариковым
Режиссёр кинокартины долго искал подходящего актёра, но никак не мог найти. Затем как-то раз он увидел малоизвестного артиста театра. Когда Владимир Алексеевич пришёл на пробы, у режиссёра не осталось сомнений, что именно этот человек должен играть Шарикова.
Во время съёмок Толоконников получил травму
Когда Шариков должен был бегать по квартире и разбивать посуду, актёр порезал ногу.
Евгений Евстигнеев был самым проникновенным Преображенским
На роль профессора пробовалось множество актёров, но только Евгений Александрович совмещал в себе актёрское мастерство и эмоциональную составляющую Преображенского. Как позже говорил Евстингеев, эта роль, пришедшая к нему в сложный жизненный период, стала самой любимой.
В фильме есть цитаты, которых нет в книге
Режиссёр Владимир Бортко вставил в кинокартину ряд цитат из других работ Булгакова. Поэтому цитаты героев «Собачьего сердца» принадлежат перу одного автора, но разным произведениям.
Кстати, а вы знаете, как выглядит съёмочный процесс?
Редкие закадровые фотографии, которые были сделаны во время работы над советскими фильмами, смотрите здесь.