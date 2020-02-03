Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве

Все мы помним старый советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», который полюбился телезрителям и принёс славу многим актёрам.

За прошедшее время артисты заметно изменились, порой сложно вспомнить, как они выглядели тридцать лет назад. А какими были эти люди в детстве? Мы нашли ответ на этот вопрос на Instagram-странице «retro.cccp».

Елена Цыплакова