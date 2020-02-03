Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве
Все мы помним старый советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», который полюбился телезрителям и принёс славу многим актёрам.
За прошедшее время артисты заметно изменились, порой сложно вспомнить, как они выглядели тридцать лет назад. А какими были эти люди в детстве? Мы нашли ответ на этот вопрос на Instagram-странице «retro.cccp».
Елена Цыплакова
Фото: instagram.com/retro.cccp
Михаил Боярский
Фото: instagram.com/retro.cccp
Вениамин Смехов с мамой
Фото: instagram.com/retro.cccp
Валентин Смирнитский с мамой
Фото: instagram.com/retro.cccp
Игорь Старыгин
Фото: instagram.com/retro.cccp
Ирина Алфёрова
Фото: instagram.com/retro.cccp
Маргарита Терехова
Фото: instagram.com/retro.cccp
Олег Табаков
Фото: instagram.com/retro.cccp
Алиса Фрейндлих с мамой и тётей
Фото: instagram.com/retro.cccp
Лев Дуров
Фото: instagram.com/retro.cccp
Несколько недель назад мы собирали редкие фотографии, которые показывают, что происходило за кадром культовых советских фильмов.
Десять снимков смотрите здесь.