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Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве

03 февраля 2020 10:33
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Все мы помним старый советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра», который полюбился телезрителям и принёс славу многим актёрам.

За прошедшее время артисты заметно изменились, порой сложно вспомнить, как они выглядели тридцать лет назад. А какими были эти люди в детстве? Мы нашли ответ на этот вопрос на Instagram-странице «retro.cccp».

Елена Цыплакова

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве -1

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Михаил Боярский

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве -4

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Вениамин Смехов с мамой

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве -7

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Валентин Смирнитский с мамой

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве -10

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Игорь Старыгин

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве -13

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Ирина Алфёрова

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве -16

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Маргарита Терехова

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве -19

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Олег Табаков

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве -22

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Алиса Фрейндлих с мамой и тётей

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве -25

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Лев Дуров

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве -28

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Несколько недель назад мы собирали редкие фотографии, которые показывают, что происходило за кадром культовых советских фильмов.

Десять снимков смотрите здесь

# Кино # калейдоскоп # Елена Цыплакова # Михаил Боярский # Вениамин Смехов # Валентин Смирнитский # Игорь Старыгин # Ирина Алфёрова # Маргарита Терехова # Олег Табаков # Алиса Фрейндлих # Лев Дуров # Фотофакт

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