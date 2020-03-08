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Умер актёр Дэвид Пол, который запомнился ролью в фильме «Няньки»

08 марта 2020 09:08
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Новости США. Шестого марта ушёл из жизни актёр Дэвид Пол, который запомнился телезрителям своими ролями в фильме «Няньки» и «Варвары». 

Как сообщает EOB News, смерть брата-близнеца подтвердил Питер Пол. 8 марта актёру исполнилось бы 63 года – он родился 8 марта 1957 года в Хартфорде, штат Коннектикут, США. 

Умер актёр Дэвид Пол, который запомнился ролью в фильме «Няньки»-1

Фото: кадр из фильма «Няньки» 

Точная причина смерти не называется. По некоторым данным, Дэвид умер во сне. Питер и его брат попали в кинематограф благодаря своему атлетическому телосложению. Когда мода на мускулистых парней пошла на спад, братьям перестали предлагать роли в новых фильмах. 

В последние годы Дэвид и Питер жили в церкви, которую купили, писали музыку и занимались фотографией. 

Дэвид также вёл популярный среди русскоговорящих пользователей Instagram-аккаунт – здесь подробнее

# Некролог # калейдоскоп

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