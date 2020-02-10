Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит»

Ровно тридцать лет назад 11 февраля в СССР по телевидению впервые был показан фильм «Москва слезам не верит». История про трёх девушек из провинции, которые приехали покорять большой город, затронула сердца миллионов зрителей, а цитаты из этой кинокартины прочно вошли в обиход.

«В сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю», – произносит персонаж Алентовой Катя Тихомирова.

Актёры и актрисы из этого фильма, который даже был удостоен «Оскара», прославились на весь Советский Союз, благодаря чему получили множество приглашений на съёмки в других кинокартинах. И, конечно, зрители стали интересоваться жизнями своих кумиров. Как актёры и актрисы фильма «Москва слезам не верит» выглядели в детстве, когда ещё не были столь знамениты, – смотрите в нашем материале.

Ирина Муравьёва