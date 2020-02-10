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Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит»

10 февраля 2020 12:35
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Ровно тридцать лет назад 11 февраля в СССР по телевидению впервые был показан фильм «Москва слезам не верит». История про трёх девушек из провинции, которые приехали покорять большой город, затронула сердца миллионов зрителей, а цитаты из этой кинокартины прочно вошли в обиход. 

«В сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю», – произносит персонаж Алентовой Катя Тихомирова. 

Актёры и актрисы из этого фильма, который даже был удостоен «Оскара», прославились на весь Советский Союз, благодаря чему получили множество приглашений на съёмки в других кинокартинах. И, конечно, зрители стали интересоваться жизнями своих кумиров. Как актёры и актрисы фильма «Москва слезам не верит» выглядели в детстве, когда ещё не были столь знамениты, – смотрите в нашем материале. 

Ирина Муравьёва 

Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит»-1

Вера Алентова 

Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит»-4

Фото: vk.com/vera_alentova 

Алексей Баталов 

Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит»-7

Фото: vk.com/club7124078 

Наталья Вавилова 

Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит»-10

Фото: Кино-театр.ру 

Раиса Рязанова 

Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит»-13

Фото: 1001material.ru 

Иннокентий Смоктуновский 

Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит»-16

Фото: vk.com/innokentysmoktunovsky 

Борис Сморчков 

Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит»-19

Фото: Кино-театр.ру 

Кстати, а вы знаете, как сложилась жизнь Вавиловой, которая сыграла дочь Кати Александру?

Узнать об этом и посмотреть на изменившуюся актрису можно здесь

# Кино # калейдоскоп # Борис Сморчков # Иннокентий Смоктуновский # Раиса Рязанова # Наталья Вавилова # Алексей Баталов # Вера Алентова # Ирина Муравьева # Фотофакт

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