«Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк»: сценарий Хепберн продан за рекордную сумму

Сценарий культового фильма «Завтрак у Тиффани» с личными пометками актрисы Одри Хепбер н был продан на аукционе за рекордную сумму в $847 тысяч. При этом начальная стоимость скрипта составляла около $80-90 тысяч. Уникальную вещь для своего архива приобрела ювелирная компания Tiffany&Co. Эта сумма является самой большой в истории, которую когда-либо предлагали на аукционах за рабочий сценарий.

Организаторов аукциона поразила готовность участников торгов заплатить любые деньги. Такой ажиотаж они объясняют наличием в сценарии не только пометок Хепберн, но и тех сцен, которые не вошли в финальную версию фильма.

Орландо Рок, глава британского аукциона Christie’s:

«Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк, а, во-вторых, на количество пометок. Можно взять этот сценарий и смотреть с ним фильм, и вы увидите, как она делает акцент на подчеркнутых словах, и насколько этот акцент правильный».