«Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк»: сценарий Хепберн продан за рекордную сумму

Сценарий культового фильма «Завтрак у Тиффани» с личными пометками актрисы Одри Хепберн был продан на аукционе за рекордную сумму в $847 тысяч. При этом начальная стоимость скрипта составляла около $80-90 тысяч. Уникальную вещь для своего архива приобрела ювелирная компания Tiffany&Co. Эта сумма является самой большой в истории, которую когда-либо предлагали на аукционах за рабочий сценарий.
Организаторов аукциона поразила готовность участников торгов заплатить любые деньги. Такой ажиотаж они объясняют наличием в сценарии не только пометок Хепберн, но и тех сцен, которые не вошли в финальную версию фильма.
Орландо Рок, глава британского аукциона Christie’s:
«Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк, а, во-вторых, на количество пометок. Можно взять этот сценарий и смотреть с ним фильм, и вы увидите, как она делает акцент на подчеркнутых словах, и насколько этот акцент правильный».
Напомним, что фильм «Завтрак у Тиффани» был снят Блэйком Эдвардсом по одноименной повести Трумена Капоте и вышел в 1961 году. Картина сделала отличную рекламу бренду Tiffany&Co, ввела моду на маленькие черные платья и прославила на все времена песню «Moon river».
Да она вылитая Одри! Внучка Одри Хепберн дебютировала в качестве модели (смотрите здесь).