«Это был неописуемый момент»: обнявшая маму новорожденная малышка покорила мир

Существующую между матерью и ребенком связь может быть не так просто описать словами. Однако медикам удалось запечатлеть трогательный момент, когда новорожденная малышка прильнула к щеке матери, как будто бы обнимая ее. 24-летняя Агата Рибейро Коэльо родилась 5 апреля 2017 в бразильской больнице Санта Моника. Рожденную с помощью кесарева малышку сразу же поместили к матери. Команда медиков с благоговением наблюдала за тем, как малышка прильнула к щеке матери.

Мать новорожденной девочки Бренда Коэльо ди Сауза:

Это был неописуемый момент, когда моя дочь впервые ко мне прижалась.

Команда медиков проделала великолепную работу, и все были действительно удивлены таким ее проявлением чувств ко мне.

Сейчас Агата чувствует себя прекрасно. Мне нравится быть мамой. Это не первый случай, когда ребенок прижимается к матери, сразу же после появления на свет. В 2014 запечатлели, как новорожденный отказывался расставаться с нуждающейся в отдыхе после сложных родов матерью.