«Это был неописуемый момент»: обнявшая маму новорожденная малышка покорила мир
Существующую между матерью и ребенком связь может быть не так просто описать словами. Однако медикам удалось запечатлеть трогательный момент, когда новорожденная малышка прильнула к щеке матери, как будто бы обнимая ее.
24-летняя Агата Рибейро Коэльо родилась 5 апреля 2017 в бразильской больнице Санта Моника. Рожденную с помощью кесарева малышку сразу же поместили к матери. Команда медиков с благоговением наблюдала за тем, как малышка прильнула к щеке матери.
Мать новорожденной девочки Бренда Коэльо ди Сауза:
Это был неописуемый момент, когда моя дочь впервые ко мне прижалась.
Команда медиков проделала великолепную работу, и все были действительно удивлены таким ее проявлением чувств ко мне.
Сейчас Агата чувствует себя прекрасно. Мне нравится быть мамой.
Это не первый случай, когда ребенок прижимается к матери, сразу же после появления на свет.
В 2014 запечатлели, как новорожденный отказывался расставаться с нуждающейся в отдыхе после сложных родов матерью.
Умиляющее видео крошечного младенца, который ухватился за маму, прильнув к ее щеке, и начинал кричать каждый раз, когда медсестры пытались его забрать, покорило миллионы сердец.
Перевод с Mirror: Мария Харзеева