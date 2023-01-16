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После смерти жены мужчина сделал статую супруги в полный рост и живёт с ней

16 января 2023 11:23
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Мужчина стал известным после того, как сделал статую своей жены в натуральную величину. Это было последнее желание супруги.

После смерти жены мужчина сделал статую супруги в полный рост и живёт с ней-1


Фото: Oddity Central

Жена госслужащего из Индии умерла во время пандемии в 2021 году после 39 лет совместной жизни. Мужчина решил исполнить одно из желаний супруги – создать ее реалистичную силиконовую статую, пишет Oddity Central.

После смерти жены мужчина сделал статую супруги в полный рост и живёт с ней-4


Фото: Oddity Central

Вдовец рассказал, что десять лет назад они вместе с супругой посещали индийский храм и были восхищены реалистичной статуей монаха. А после жена попросила сделать подобную статую, если она умрет раньше мужа.

После смерти жены мужчина сделал статую супруги в полный рост и живёт с ней-7


Фото: Oddity Central

Любящий супруг нашел художника, который смог бы реализовать задумку. На протяжении шести месяцев он и мастер работали над глиняным слепком, который стал основой для силиконового. В конце концов скульптор справился с заданием. Теперь 30-килограммовая силиконовая модель женщины, одетая в ассамское шелковое сари, постоянно сидит на качелях в ее любимом месте дома. Стоила скульптура ни много ни мало три тысячи долларов.

Мужчина рассказал, что семья была категорически против установки фигуры. Но он настоял, аргументировав решение тем, что фотографии умершей в доме хранятся, тогда почему бы не поставить статую?

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# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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