После смерти жены мужчина сделал статую супруги в полный рост и живёт с ней

Мужчина стал известным после того, как сделал статую своей жены в натуральную величину. Это было последнее желание супруги.

Жена госслужащего из Индии умерла во время пандемии в 2021 году после 39 лет совместной жизни. Мужчина решил исполнить одно из желаний супруги – создать ее реалистичную силиконовую статую, пишет Oddity Central.

Вдовец рассказал, что десять лет назад они вместе с супругой посещали индийский храм и были восхищены реалистичной статуей монаха. А после жена попросила сделать подобную статую, если она умрет раньше мужа.

Любящий супруг нашел художника, который смог бы реализовать задумку. На протяжении шести месяцев он и мастер работали над глиняным слепком, который стал основой для силиконового. В конце концов скульптор справился с заданием. Теперь 30-килограммовая силиконовая модель женщины, одетая в ассамское шелковое сари, постоянно сидит на качелях в ее любимом месте дома. Стоила скульптура ни много ни мало три тысячи долларов.

Мужчина рассказал, что семья была категорически против установки фигуры. Но он настоял, аргументировав решение тем, что фотографии умершей в доме хранятся, тогда почему бы не поставить статую?

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