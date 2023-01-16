16 января – День группы Beatles. Вот чем ещё известна эта дата в истории

День группы Beatles

16 января по решению ЮНЕСКО отмечается Международный день легендарной группы Beatles. Именно в этот день в далеком 1957 году состоялось открытие известного клуба «Каверн», где много лет назад начали свой творческий плодотворный путь трое друзей: Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Позднее к ним примкнул четвертый постоянный участник команды – Ринго Старр. Многим кажется, что эта легендарная группа существовала долгие годы, а большинство позиционируют их в качестве вечных кумиров. Но коллектив в своем стандартном составе просуществовал только восемь лет. За время своей деятельности музыканты выпустили 13 альбомов. Все они стали настоящей классикой и разошлись многомиллионными тиражами. 16 января поклонники из разных уголков планеты включают любимые композиции, чтобы снова насладиться бессмертной музыкой «Битлов». День ледовара

16 января все заливщики льда – и профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы, – отмечают свой профессиональный праздник. Дата для него была выбрана в связи с тем, что именно 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную). Насколько удачным получится выступление фигуристов или хоккеистов, зависит в том числе и от качества покрытия, а за него отвечают ледовары. Однако эти люди всегда остаются в тени кулис. Зато все любители ледовых видов спорта могут сегодня поздравить заливщиков льда с их профессиональным праздником.

16 января – День великих сумочных раскопок. Конечно, это событие не такое масштабное, как раскопки древнего города или античного храма, но для каждого отдельного человека День великих сумочных раскопок может значить очень много! Решительно берем сумку и вытряхиваем ее содержимое на любую ровную поверхность. Еще совет от специалистов по раскопкам – поверхность должна быть однотонная, желательно светлая. То, что должно быть найдено, от вас не уйдет. Конечно, не все находки вам понадобятся. Многое сегодня вы с легким сердцем выбросите. Зато вес сумки может существенно уменьшиться. Международный день горячей и острой пищи