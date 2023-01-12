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Собака танцует под синтезатор и набирает миллионы просмотров. Попробуйте не засмеяться, увидев кадры

12 января 2023 06:44
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Это собака уже ворвалась в топ TikTok и прочно там засела. Еще бы. Вы только посмотрите, что она вытворяет!

Канал с ником swagdog697 с ноября 2022 года публикует видео заводной таксы. Такие ролики настолько понравились пользователям Сети, что уже набрали 422 тысячи подписчиков. Самый популярный пост посмотрели больше 12 миллионов раз.

Собака танцует под синтезатор и набирает миллионы просмотров. Попробуйте не засмеяться, увидев кадры-1

Фото: tiktok.com/@swagdog697

На кадрах собака танцует за синтезатором. Смонтированы видео так, что кажется, будто такса сама играет знаменитые мелодии.

Но к Новому году были выпущены особые ролики. На них четвероногий друг, надев праздничный свитер, сидит под елкой и специально позирует. И даже такие видео малого кого оставили в стороне. Под ними около сотни тысяч просмотров.

Собака танцует под синтезатор и набирает миллионы просмотров. Попробуйте не засмеяться, увидев кадры-4

Фото: tiktok.com/@swagdog697

Кстати, недавно мы показывали смешные фотографии котиков. Увидеть их можно здесь.

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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