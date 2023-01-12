Собака танцует под синтезатор и набирает миллионы просмотров. Попробуйте не засмеяться, увидев кадры
Это собака уже ворвалась в топ TikTok и прочно там засела. Еще бы. Вы только посмотрите, что она вытворяет!
Канал с ником swagdog697 с ноября 2022 года публикует видео заводной таксы. Такие ролики настолько понравились пользователям Сети, что уже набрали 422 тысячи подписчиков. Самый популярный пост посмотрели больше 12 миллионов раз.
Фото: tiktok.com/@swagdog697
На кадрах собака танцует за синтезатором. Смонтированы видео так, что кажется, будто такса сама играет знаменитые мелодии.
Но к Новому году были выпущены особые ролики. На них четвероногий друг, надев праздничный свитер, сидит под елкой и специально позирует. И даже такие видео малого кого оставили в стороне. Под ними около сотни тысяч просмотров.
Фото: tiktok.com/@swagdog697
Кстати, недавно мы показывали смешные фотографии котиков. Увидеть их можно здесь.
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