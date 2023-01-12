Собака танцует под синтезатор и набирает миллионы просмотров. Попробуйте не засмеяться, увидев кадры

Это собака уже ворвалась в топ TikTok и прочно там засела. Еще бы. Вы только посмотрите, что она вытворяет!

Канал с ником swagdog697 с ноября 2022 года публикует видео заводной таксы. Такие ролики настолько понравились пользователям Сети, что уже набрали 422 тысячи подписчиков. Самый популярный пост посмотрели больше 12 миллионов раз.