«Давай смотреть на будущее вместе». Пара избежала развода благодаря коронавирусу

Для многих пар коронавирус стал причиной расставаний. Но у этих возлюбленных все наоборот.
Для многих пар коронавирус стал причиной расставаний. Но у этих возлюбленных все наоборот.
Фото: pexels.com
Как рассказало издание South China Morning Post, в декабре 2022 года супруги из Китая подали на развод. Они должны были подождать месяц, а после рассказать в суде о своем окончательном решении. До официального расторжения брака пара решила еще пожить в одной квартире.
Однако через неделю женщина поняла, что заболела коронавирусом. Китаянка была очень слаба, поэтому ей нужен был постоянный уход. Но никто так не позаботится о тебе, как человек, который живет с тобой в одной квартире.
Фото: South China Morning Post
Поэтому мужчина решил ухаживать за своей женой, пока та не поправится. Во время болезни супруги постоянно были рядом. Позже женщина призналась, что никогда не чувствовала себя такой любимой, как в тот период. Так что спустя время она услышала те заветные слова, после которых развод все-таки не состоялся: «Давай смотреть на будущее вместе».
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