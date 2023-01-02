«Давай смотреть на будущее вместе». Пара избежала развода благодаря коронавирусу

Для многих пар коронавирус стал причиной расставаний. Но у этих возлюбленных все наоборот.

Как рассказало издание South China Morning Post, в декабре 2022 года супруги из Китая подали на развод. Они должны были подождать месяц, а после рассказать в суде о своем окончательном решении. До официального расторжения брака пара решила еще пожить в одной квартире.

Однако через неделю женщина поняла, что заболела коронавирусом. Китаянка была очень слаба, поэтому ей нужен был постоянный уход. Но никто так не позаботится о тебе, как человек, который живет с тобой в одной квартире.