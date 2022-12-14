Парень попросил девушку вернуть семь долларов за лекарство. Теперь он её бывший

Парень этой девушки попросил вернуть семь долларов за лекарство от простуды. Дама была в шоке, когда услышала это.
Парень этой девушки попросил вернуть семь долларов за лекарство от простуды. Дама была в шоке, когда услышала это.
Фото: New York Post
Как сообщает New York Post, в одном из видео в TikTok блогер размышляла о парах, которые обмениваются деньгами за мелкие предметы. И рассказала, что однажды она плохо себя почувствовала и попросила парня по пути домой купить лекарство от простуды. Он это сделал, но потом попросил вернуть семь долларов.
Фото: Pixabay
Она призналась, что встречалась с молодым человеком около четырех лет, поэтому не ожидала такого поворота. Девушка высказала мнение о том, что хотелось бы, чтобы партнеры были более гибкими в плане расходов. Видеоролик стал вирусным в Сети и набрал более пяти миллионов просмотров.
Фото: Pixabay
Несколько пользователей искренне посочувствовали героине и рассказали похожие истории. Одна девушка написала, что ее бывший попросил вернуть ему два доллара за картошку фри. Другая дама добавила, что ее парень потребовал три доллара за то, что ему пришлось купить стеклоомывающую жидкость, когда он ездил на машине девушки.
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