Парень попросил девушку вернуть семь долларов за лекарство. Теперь он её бывший

Парень этой девушки попросил вернуть семь долларов за лекарство от простуды. Дама была в шоке, когда услышала это.



Фото: New York Post

Как сообщает New York Post, в одном из видео в TikTok блогер размышляла о парах, которые обмениваются деньгами за мелкие предметы. И рассказала, что однажды она плохо себя почувствовала и попросила парня по пути домой купить лекарство от простуды. Он это сделал, но потом попросил вернуть семь долларов.



Фото: Pixabay

Она призналась, что встречалась с молодым человеком около четырех лет, поэтому не ожидала такого поворота. Девушка высказала мнение о том, что хотелось бы, чтобы партнеры были более гибкими в плане расходов. Видеоролик стал вирусным в Сети и набрал более пяти миллионов просмотров.