Старый Новый год отмечается в ночь с 13 января. Чем ещё известен этот день?

Международный день общественного радиовещания

13 января отмечается Международный день общественного радиовещания. Представьте себе жизнь без интернета, телевидения даже и без радио. Даже если вы любите читать, стоит признать, что жизнь без какой-либо трансляции вообще не жизнь. Но именно такой она была всего 100 лет назад. Первая публичная радиопередача в истории состоялась 13 января 1910 года, когда из «Метрополитен-опера» транслировалась живая опера с участием одних из самых известных оперных певцов того времени. Этот шаг стал первым на пути великих открытий – телефонной связи, телевидения, интернета. Ежегодно 13 января отмечается Международный день общественного радиовещания – праздник для тех, кто все еще любит слушать любимые радиостанции дома, по утрам перед работой или в автомобиле во время поездок. Международный день скептиков

Сегодня Международный день скептиков – это плавающий праздник, который проводится каждую пятницу 13-го. Дата выбрана, потому что этот день связан со скептицизмом и суевериями. Страх перед числом 13 – западный феномен. У него есть даже свое медицинское название – трискайдекафобия. А вот в странах Азии никто числа 13 не боится, потому что здесь есть собственное жуткое число 4 и связанная с ним тетрафобия. Чем заняться в пятницу 13-го, каждый решает сам. Можно закрыться дома и просидеть весь день в четырех стенах, а можно подвергнуть все приметы здоровому скептицизму и не упустить свою удачу. День осуществления мечты

13 января – День осуществления мечты. Мечты и цели важно уметь не только четко формулировать, но и реализовывать. В этот день следует приступить к воплощению мечты в жизнь, начав с ее визуализации. Для создания позитивного настроения можно пообщаться с людьми, которые вдохновляют примером и верят в ваши силы. Психологи и эзотерики рекомендуют оформить мечту словесно и с помощью рисунков, что позволит как бы притянуть ее в вашу реальность. Очень хорошо в достижении цели помогает четко составленный план, в котором есть сроки и этапы получения желаемого. День осуществления мечты вдохновляет на осуществление желаемого – совершение реальных действий для достижения заветных целей.