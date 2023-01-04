Разгромила ёлку и облила ужин антифризом. Родственникам пришлось извиняться за подарок, который не понравился свекрови

Все привыкли, что новогодние праздники всегда проходят спокойно и по-семейному, но все-таки бывают исключения. Оказывается, дарение подарков и совместные с родственниками застолья могут привести и к ссорам.



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Героиня этой истории шокирована поведением своей свекрови во время рождественского ужина, пишет The Sun. По словам девушки, свекровь не раз намекала, что хотела бы получить на праздник гребной тренажер стоимостью две тысячи долларов. Но сын и невестка решили подарить ей годовой абонемент в тренажерный зал. Сначала получательница спокойно отреагировала на подарок, но как только семья отвлеклась, женщина разгромила елку.



Фото: mamabook.com

Но и это оказалось не концом. В целом дерево не пострадало. Но мстительная родственница не остановилась, а нашла в гараже антифриз и полила им все рождественские блюда на столе. Естественно, еда полностью испортилась. Невестка рассказала, что ее поразило и невозмутимое поведение остальных членов семьи, которые привыкли к излишней эмоциональности мамы.