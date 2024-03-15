Пользователей Сети удивила зигзагообразная дорога в горах

Эти кадры удивили пользователей Сети. Сложно поверить, но это реальная съемка горной дороги с высоты.

Зигзагообразная дорога находится в провинции Юньнань в Китае. Езда по ней выводит водителей на новый уровень мастерства, сообщает 120.su. Некоторые пользователи соцсетей не смогли даже представить, как можно управлять автомобилем в горах, но местные жители с этой задачей справляются успешно.

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