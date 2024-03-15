Прямой эфир

Пользователей Сети удивила зигзагообразная дорога в горах

15 марта 2024 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эти кадры удивили пользователей Сети. Сложно поверить, но это реальная съемка горной дороги с высоты.

Пользователей Сети удивила зигзагообразная дорога в горах-1


Фото: youtube.com/@PeoplesDaily

Зигзагообразная дорога находится в провинции Юньнань в Китае. Езда по ней выводит водителей на новый уровень мастерства, сообщает 120.su. Некоторые пользователи соцсетей не смогли даже представить, как можно управлять автомобилем в горах, но местные жители с этой задачей справляются успешно.

Читайте также:

Обезьяна украла из сумки туристки паспорт и разорвала его

Водители придумали, как с помощью двух кнопок очистить запотевшее стекло в автомобиле

Чтобы собрать урожай, фермеры пустили в поле поезд

# Путешествия # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперты рассказали, почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами
15 марта 2024 08:28

Эксперты рассказали, почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Эти три продукта нельзя покупать в супермаркетах – и вот почему
14 марта 2024 10:36

Эти три продукта нельзя покупать в супермаркетах – и вот почему

Учёные считают, что фастфуд и газировка вреднее табака
07 марта 2024 09:02

Учёные считают, что фастфуд и газировка вреднее табака