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Эти три продукта нельзя покупать в супермаркетах – и вот почему

14 марта 2024 10:36
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Химик и консультант по продуктам питания из Вашингтона назвал продукты, которые опасно покупать.

Эти три продукта нельзя покупать в супермаркетах – и вот почему -1


Фото: Рixabay

Первый продукт непастеризованное молоко. Такой напиток может содержать вредные микробы, такие как сальмонелла, кишечная палочка, бруцелла, листерия и другие. Эти бактерии погибают только при пастеризации молока путем нагревания, пишет The Mirror.

Следует избегать всех продуктов, которые предварительно нарезаны, особенно те, которые измельчают в супермаркете. Лучше всего покупать цельные продукты, мыть и резать их дома. Такую же опасность несут ростки зелени, известные как микрозелень. Они действительно очень полезны для организма, но могут содержать сальмонеллу и кишечную палочку.

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# Еда # калейдоскоп

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