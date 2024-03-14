Эти три продукта нельзя покупать в супермаркетах – и вот почему

Первый продукт – непастеризованное молоко. Такой напиток может содержать вредные микробы, такие как сальмонелла, кишечная палочка, бруцелла, листерия и другие. Эти бактерии погибают только при пастеризации молока путем нагревания, пишет The Mirror.

Следует избегать всех продуктов, которые предварительно нарезаны, особенно те, которые измельчают в супермаркете. Лучше всего покупать цельные продукты, мыть и резать их дома. Такую же опасность несут ростки зелени, известные как микрозелень. Они действительно очень полезны для организма, но могут содержать сальмонеллу и кишечную палочку.

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