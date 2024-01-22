Водители придумали, как с помощью двух кнопок очистить запотевшее стекло в автомобиле

Каждый раз в холодное время года садитесь в машину, а лобовое стекло запотевшее? Есть быстрый способ его очистить, нажав всего две кнопки.

Самый эффективный способ избавиться от конденсата на окнах автомобиля – включить кондиционер и обогрев лобового стекла. Через некоторое время весь туман на стекле исчезнет, пишет The Mirror.

А если в вашем авто нет кондиционера, то можно просто опустить боковые окна. Затем потихоньку их закрывать, чтобы повысить температуру в салоне автомобиля.

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