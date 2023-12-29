Чтобы собрать урожай, фермеры пустили в поле поезд

Фермеры из Китая придумали, как сразу собрать и вывезти с поля урожай. Их изобретение кажется гениальным.

Чтобы не ходить и не собирать баклажаны, а потом отдельно не вывозить их, фермеры придумали подобие поезда. На тележки они поставили ящики, куда складывают баклажаны, а затем поезд увозит урожай с плантации, пишет 120.su. К слову, сборщики и сами ездят на поезде, что наверняка облегчает им работу.

Пользователи интернета похвалили находчивых фермеров за идею и посмеялись над тем, насколько забавно выглядит баклажанный поезд.

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