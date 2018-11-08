Разработан гель, после которого на теле не остаётся шрамов

Новости Китая. Учёные из из Хуачжунского университета науки и технологии разработали гель, который помогает избежать шрамов.

Как сообщает Biomaterial Science, для создания геля исследователи использовали серицин – вещество, которое содержится в шёлковых волокнах. Это вещество после извлечения было облучено ультрафиолетом, а затем к нему применили фотоинициатор для поперечной связи белковых цепей вещества.

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В результате учёные получили серициновый гидрогель. При нанесении на рану он прирастает к клеткам, практически не вызывая иммунной реакции организма, но в то же время подавляет воспаление и стимулирует развитие новых кровеносных сосудов.

Созданный гель регулирует работу клеток эпидермиса так, что на месте раны растёт новая кожа, а не рубцовая ткань. Помимо прочего, гидрогель обладает антисептическими свойствами, которые мешают бактериям попадать в рану, что ускоряет её заживление.

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По словам китайских учёных, в настоящее время их разработка является самой эффективной в области лечения ран и предотвращения образования шрамов. Исследователи надеются, что когда свойства их геля будут полностью изучены, полученное средство будет широко применяться в медицине.