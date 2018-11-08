Прямой эфир

Разработан гель, после которого на теле не остаётся шрамов

08 ноября 2018 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Учёные из из Хуачжунского университета науки и технологии разработали гель, который помогает избежать шрамов.  

Как сообщает Biomaterial Science, для создания геля исследователи использовали серицин – вещество, которое содержится в шёлковых волокнах. Это вещество после извлечения было облучено ультрафиолетом, а затем к нему применили фотоинициатор для поперечной связи белковых цепей вещества.  

Названы девять признаков приближающейся старости  

В результате учёные получили серициновый гидрогель. При нанесении на рану он прирастает к клеткам, практически не вызывая иммунной реакции организма, но в то же время подавляет воспаление и стимулирует развитие новых кровеносных сосудов.  

Созданный гель регулирует работу клеток эпидермиса так, что на месте раны растёт новая кожа, а не рубцовая ткань. Помимо прочего, гидрогель обладает антисептическими свойствами, которые мешают бактериям попадать в рану, что ускоряет её заживление.  

В Китае детям пересадили выращенные в лаборатории уши  

По словам китайских учёных, в настоящее время их разработка является самой эффективной в области лечения ран и предотвращения образования шрамов. Исследователи надеются, что когда свойства их геля будут полностью изучены, полученное средство будет широко применяться в медицине.  

# Ученые # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень интересно и познавательно»: блогер из Украины посетил Гомель
08 ноября 2018 10:39

«Очень интересно и познавательно»: блогер из Украины посетил Гомель

«Это самый дорогой подарок в твоей жизни». Лолита показала 8-месячную дочь на видео
08 ноября 2018 08:23

«Это самый дорогой подарок в твоей жизни». Лолита показала 8-месячную дочь на видео

Арина Соболенко может стать игроком месяца второй раз подряд
07 ноября 2018 14:41

Арина Соболенко может стать игроком месяца второй раз подряд