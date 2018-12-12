Избыток сна повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Новости мира. В очередном исследовании особенностей сна учёные подтвердили устоявшееся мнение о том, что полезнее всего спать от 6 до 8 часов.

Как сообщается в журнале Европейского общества кардиологов, наблюдение за добровольцами длилось около восьми лет. 116,5 тысяч людей из 21 страны в возрасте от 35 до 70 лет вели дневник сна, который проанализировали учёные.

Исследователи обнаружили, что переизбыток сна увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Если спать 8-9 часов, то риск возрастает на 5%, при продолжительности сна 9-10 часов – на 17%, более 10 часов – на 41%.

Определён самый полезный витамин для здоровья сердца и сосудов