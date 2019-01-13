Прямой эфир

Литвинова показала, как одеваются правильные и приличные женщины

13 января 2019 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. На днях Рената Литвинова на своей странице в Instagram показала, как, по её мнению, должна одеваться порядочная женщина.  

«В моем понимании – как одеваются правильные и порядочные женщины – не обтягивающее, не короткое, зелёное, просторное и ненавязчивое», – написала актриса и режиссёр.  

Литвинова показала, как одеваются правильные и приличные женщины-1

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall  

Подписчики согласились с мнением Литвиновой и помимо 14,5 тысячи «нравится» оставили множество комментариев.  

«Рената, дорогая, во всех нарядах, душенька, вы хороши!»,  

«Картинка гармонично смотрится благодаря инсталляции с зелеными стеблями. Отдельно – нет. Это стильный ход фотографа. А Рената прекрасна»,  

«Значит так на важную встречу и оденусь»,  

«Какая вы шикарная! И наряд очень элегантный»,  

«Порядочность от одежды не зависит».  

Литвинова показала, как одеваются правильные и приличные женщины-4

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall  

Кстати, 12 января Ренате исполнилось 52 года, подписчики поздравили актрису с этим радостным событием и пожелали всего хорошего.  

Несколько лет назад Литвинова дала большое интервью нашему телеканалу.  

«Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу» (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Рената Литвинова

Другие новости рубрики

Все новости
Как выглядит и чем интересуется родной брат Кейт Миддлтон?
12 января 2019 13:53

Как выглядит и чем интересуется родной брат Кейт Миддлтон?

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет
12 января 2019 13:12

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет

Владимир Высоцкий. Попробуем понять, как он стал нашим кумиром
12 января 2019 10:59

Владимир Высоцкий. Попробуем понять, как он стал нашим кумиром