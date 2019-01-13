Литвинова показала, как одеваются правильные и приличные женщины

Новости России. На днях Рената Литвинова на своей странице в Instagram показала, как, по её мнению, должна одеваться порядочная женщина.

«В моем понимании – как одеваются правильные и порядочные женщины – не обтягивающее, не короткое, зелёное, просторное и ненавязчивое», – написала актриса и режиссёр.