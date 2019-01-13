Литвинова показала, как одеваются правильные и приличные женщины

Новости России. На днях Рената Литвинова на своей странице в Instagram показала, как, по её мнению, должна одеваться порядочная женщина.
«В моем понимании – как одеваются правильные и порядочные женщины – не обтягивающее, не короткое, зелёное, просторное и ненавязчивое», – написала актриса и режиссёр.
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall
Подписчики согласились с мнением Литвиновой и помимо 14,5 тысячи «нравится» оставили множество комментариев.
«Рената, дорогая, во всех нарядах, душенька, вы хороши!»,
«Картинка гармонично смотрится благодаря инсталляции с зелеными стеблями. Отдельно – нет. Это стильный ход фотографа. А Рената прекрасна»,
«Значит так на важную встречу и оденусь»,
«Какая вы шикарная! И наряд очень элегантный»,
«Порядочность от одежды не зависит».
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall
Кстати, 12 января Ренате исполнилось 52 года, подписчики поздравили актрису с этим радостным событием и пожелали всего хорошего.
Несколько лет назад Литвинова дала большое интервью нашему телеканалу.
«Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу» (здесь подробнее).