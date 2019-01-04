Названа возможная причина синдрома хронической усталости

Новости мира. Учёные обнаружили возможную причину возникновения синдрома хронической усталости.

Как сообщает Psychoneuroendocrinology, синдром и провоцирующие его факторы мало изучены, но некоторые догадки у учёных насчёт появления СХУ уже есть. Замечено, что симптомы данной болезни чаще проявляются у пациентов после сильной простуды или из-за вирусных инфекций.

В ходе исследования научные работники наблюдали за 55 пациентами с гепатитом С, которые проходили лечение. Средний возраст участников исследования был 44,6 года, 80% были мужчинами. Гепатит С был выбран из-за того, что многим переболевшим им людям ранее был поставлен диагноз «СХУ».

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Выяснилось, что этот синдром не был обусловлен терапией. Симптомы наблюдались только у тех пациентов, у которых была склонная к гиперреакции иммунная система. Из этого учёные заключили, что человек может быть предрасположен к СХУ генетически.

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