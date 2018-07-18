В Великобритании родителям могут разрешить редактировать гены детей

Новости Великобритании. Жители Великобритании смогут в разумных пределах редактировать гены своих детей.

Как сообщает The Independent, Наффилдский совет по биоэтике считает допустимым редактирование генов человека, если это не причинит ему вреда. В последнем докладе совет пришёл к выводу, что можно редактировать гены для лечения генетических заболеваний. Также там поднимался вопрос «улучшения» детей.

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Эксперты отметили, что разрешается редактирование генов в целях повышения интеллектуального потенциала ребёнка, также можно выбирать рост, цвет глаз и волос, если в дальнейшем это принесёт человеку пользу. Однако была упомянута необходимость соблюдать строгие этические и нравственные принципы. Также это не должно увеличивать социальное неравенство.

В ходе дебатов было высказано мнение, что подобное редактирование генов будет доступно только весьма состоятельным людям. То есть, родители со средним уровнем доходов не смогут «улучшать» своих детей. А это, в свою очередь, может вызвать волнения в обществе.

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Пока что законодательство Великобритании запрещает редактировать наследственную генетическую информацию, которая содержится в эмбрионе, яйцеклетке или сперматозоиде, однако сделано исключение для строго контролируемых исследований.