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Просто нравится. Женщина моет посуду в ресторане и ездит на работу на Bentley

03 мая 2023 14:35
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Жить в свое удовольствие и делать то, что хочется, удается не каждому. Например, этой китаянке нравится мыть посуду, чем она и занимается. Однако есть одно но. 

Просто нравится. Женщина моет посуду в ресторане и ездит на работу на Bentley-1

Фото: fishki.net

На работу в ресторан женщина ездит на новом автомобиле Bentley. В одной из китайских социальных сетей завирусился ролик, где пожилая женщина выходит из дорогой машины в фартуке, шапочке и нарукавниках, пишет China Times. 

Просто нравится. Женщина моет посуду в ресторане и ездит на работу на Bentley-4

Фото: Pixabay

На самом деле женщина очень обеспеченная и работает не ради денег. Сама героиня ролика рассказала, что дома ей скучно. Она привыкла мыть посуду и если не делает этого в течение дня, ей становится некомфортно. Именно поэтому она работает мойщицей посуды в ресторане. Каждый день после работы на Bentley ее забирает дочь. 

К слову, менталитет китайских людей таков, что они редко бездельничают и являются настоящими трудоголиками, даже если очень богаты.  

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