Просто нравится. Женщина моет посуду в ресторане и ездит на работу на Bentley

Жить в свое удовольствие и делать то, что хочется, удается не каждому. Например, этой китаянке нравится мыть посуду, чем она и занимается. Однако есть одно но.

На работу в ресторан женщина ездит на новом автомобиле Bentley. В одной из китайских социальных сетей завирусился ролик, где пожилая женщина выходит из дорогой машины в фартуке, шапочке и нарукавниках, пишет China Times.

На самом деле женщина очень обеспеченная и работает не ради денег. Сама героиня ролика рассказала, что дома ей скучно. Она привыкла мыть посуду и если не делает этого в течение дня, ей становится некомфортно. Именно поэтому она работает мойщицей посуды в ресторане. Каждый день после работы на Bentley ее забирает дочь.

К слову, менталитет китайских людей таков, что они редко бездельничают и являются настоящими трудоголиками, даже если очень богаты.

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