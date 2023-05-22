22 мая – День Шерлока Холмса. Вот чем ещё известна эта дата

Международный день биологического разнообразия

22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. Несмотря на все наши технологические достижения, мы полностью зависим от здоровых и живых экосистем, обеспечивающих нас водой, пищей, лекарствами, одеждой, топливом, жильем и энергией. Принятие Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия – исторического соглашения, подписанного в декабре 2022 года, которое устанавливает цели и конкретные меры, чтобы остановить и обратить вспять потерю природы к 2050 году – дает нам новую надежду. Среди целей Рамочной программы восстановление 30 % экосистем, сокращение пищевых отходов в два раза и ежегодное инвестирование не менее 200 миллиардов долларов в стратегии по сохранению биоразнообразия. День Шерлока Холмса

Начиная с 2013 года, 22 мая отмечают День Шерлока Холмса. Дата для проведения праздника выбрана потому, что именно в этот день в 1859 году родился сэр Артур Конан Дойл, создатель этого замечательного персонажа. Если мы говорим фразу «всемирно известный детектив», то, конечно же, имеем в виду Шерлока Холмса. Сэр Артур Конан Дойл утверждал, что персонаж был первоначально вдохновлен Джозефом Беллом, хирургом из Королевской больницы Эдинбурга, у которого Дойл работал ассистентом. Как и Холмс, Белл был известен своей способностью делать общие выводы на основе мельчайших наблюдений, а также славился способностью по небольшим деталям угадывать характер, занятия и прошлое человека.

Идея создания тюбика для зубной пасты принадлежит стоматологу Вашингтону Шеффилду из США. Именно он в 1892 году решил использовать для ее хранения оловянные тубы из-под краски. 22 мая в честь этого события празднуется День рождения тюбика для зубной пасты. Шеффилд не запатентовал свое изобретение, однако это сделал Уильям Колгейт из Нью-Йорка. В 1893 году предприимчивый аптекарь стал обладателем прав на тюбик для пасты. Он же организовал производство зубной пасты в тубе по собственной технологии, а его имя со временем стало мировым брендом. День винегрета