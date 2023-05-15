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Мужчина засиделся на работе допоздна и заметил, как вещи в офисе двигаются сами по себе

15 мая 2023 10:53
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Мужчина засиделся в офисе допоздна, но его одиночество скрасил некий призрак, который очень напугал работника. 

Мужчина засиделся на работе допоздна и заметил, как вещи в офисе двигаются сами по себе -1

Фото: youtube.com/@AlRojoVivo 

Житель Колумбии увидел, что его кружка с кофе соскользнула со стола на пол. Сначала он подумал, что сам случайно столкнул ее и начал убирать разбитую посуду. Но когда он наводил порядок, случилась еще одна странность – стул стал двигаться сам по себе, пишет Coast to Coast AM. 

После этого напуганный призраком работник сбежал из офиса. А посмотрев камеры видеонаблюдения, на которых видно, что предметы действительно перемещаются сами, был в еще большем шоке. 

Кстати, здание, в котором работал колумбиец, построено примерно 100 лет назад. Мужчина решил, что именно поэтому там могут происходить паранормальные явления. Здравых объяснений случившемуся пока нет. Но скептики советуют мужчине успокоиться, ведь вполне возможно, что его решил напугать кто-то из коллег. 

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# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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