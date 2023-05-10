Студент съел инсталляцию из банана и скотча стоимостью 120 тысяч долларов, потому что проголодался

Инсталляцию в художественном музее Сеула съел студент. Парень проголодался и не смог удержаться.
Инсталляцию в художественном музее Сеула съел студент. Парень проголодался и не смог удержаться.
Фото: instagram.com/shwan.han
Картину под названием «Комик» создал итальянский художник Маурицио Каттелан. Она состояла из свежего банана, который приклеен к стене непрозрачной клейкой лентой, пишет Indiatimes. Инцидент снял знакомый голодного студента и разместил ролик в социальных сетях.
Фото: instagram.com/shwan.han
На видео студент-художник Сеульского национального университета берет банан со стены, очищает его и ест на глазах других посетителей. Затем приклеивает банановую кожуру обратно к стене и с довольным лицом уходит.
Представитель музея подтвердил, что такой случай действительно был и добавил, что парень съел банан, потому что проголодался. Все случилось внезапно, поэтому никто не успел наказать парня. Каттелан также узнал о случившемся, но предпочел никак не отреагировать.
Фото: apostrophe.ua
К слову, эта инсталляция отнюдь не первая в творчестве художника. Предыдущие две были проданы за 120 тысяч долларов каждая. При этом Каттелан не объясняет покупателям, что делать с произведением искусства, когда банан испортится.
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