Студент съел инсталляцию из банана и скотча стоимостью 120 тысяч долларов, потому что проголодался

Картину под названием «Комик» создал итальянский художник Маурицио Каттелан. Она состояла из свежего банана, который приклеен к стене непрозрачной клейкой лентой, пишет Indiatimes. Инцидент снял знакомый голодного студента и разместил ролик в социальных сетях.

На видео студент-художник Сеульского национального университета берет банан со стены, очищает его и ест на глазах других посетителей. Затем приклеивает банановую кожуру обратно к стене и с довольным лицом уходит.

Представитель музея подтвердил, что такой случай действительно был и добавил, что парень съел банан, потому что проголодался. Все случилось внезапно, поэтому никто не успел наказать парня. Каттелан также узнал о случившемся, но предпочел никак не отреагировать.