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Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами

09 июля 2020 14:17
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Что вы знаете о рыжем цвете волос? В разные времена на этот счёт существовали самые странные суеверия. Теперь же это просто необычный цвет волос, который встречается только у 1-2% людей.

Сейчас рыжий цвет пользуется огромной популярностью. Люди часто красят волосы в рыжий цвет, ведь он считается символом оптимизма и энергии. И хотя окрашенные волосы действительно влияют на человека, у настоящих «огненных» есть свой особенный темперамент. Мы решили вспомнить знаменитостей, у которых естественный рыжий цвет волос.

МакSим

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами-1

Фото: instagram.com/maksimartist

Бенедикт Камбербэтч

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами-4

Фото: instagram.com/benedikt_cumberbetch

Никита Пресняков

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами-7

Фото: instagram.com/npresnyakov

Руперт Гринт

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Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами-10

Фото: instagram.com/rupsg30 / Daily Mail

Наталья Подольская

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами-13

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Эд Ширан

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами-16

Фото: instagram.com/teddysphotos

Андрей Григорьев-Апполонов

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами-19

Фото: instagram.com/apollonov_ag

Принц Гарри

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами-22

Фото: instagram.com/sussexroyal

Юлия Савичева

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Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами-25

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Николь Кидман

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами-28

Фото: instagram.com/nicolekidman

Анастасия Стоцкая

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами-31

Фото: instagram.com/100tskaya

Кстати, несколько месяцев назад мы сравнили, как выглядят российские артисты с бородой и без неё. Посмотреть на любопытные фотографии можно здесь.

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