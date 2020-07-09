Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Что вы знаете о рыжем цвете волос? В разные времена на этот счёт существовали самые странные суеверия. Теперь же это просто необычный цвет волос, который встречается только у 1-2% людей.
Сейчас рыжий цвет пользуется огромной популярностью. Люди часто красят волосы в рыжий цвет, ведь он считается символом оптимизма и энергии. И хотя окрашенные волосы действительно влияют на человека, у настоящих «огненных» есть свой особенный темперамент. Мы решили вспомнить знаменитостей, у которых естественный рыжий цвет волос.
МакSим
Фото: instagram.com/maksimartist
Бенедикт Камбербэтч
Фото: instagram.com/benedikt_cumberbetch
Никита Пресняков
Фото: instagram.com/npresnyakov
Фото: instagram.com/rupsg30 / Daily Mail
Наталья Подольская
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
Эд Ширан
Фото: instagram.com/teddysphotos
Андрей Григорьев-Апполонов
Фото: instagram.com/apollonov_ag
Принц Гарри
Фото: instagram.com/sussexroyal
Фото: instagram.com/yuliasavicheva
Николь Кидман
Фото: instagram.com/nicolekidman
Анастасия Стоцкая
Фото: instagram.com/100tskaya
Кстати, несколько месяцев назад мы сравнили, как выглядят российские артисты с бородой и без неё. Посмотреть на любопытные фотографии можно здесь.