Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами

Что вы знаете о рыжем цвете волос? В разные времена на этот счёт существовали самые странные суеверия. Теперь же это просто необычный цвет волос, который встречается только у 1-2% людей.

Сейчас рыжий цвет пользуется огромной популярностью. Люди часто красят волосы в рыжий цвет, ведь он считается символом оптимизма и энергии. И хотя окрашенные волосы действительно влияют на человека, у настоящих «огненных» есть свой особенный темперамент. Мы решили вспомнить знаменитостей, у которых естественный рыжий цвет волос.

МакSим