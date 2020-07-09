Человек украл у енота виноград. Видео с реакцией питомца набрало более 800 тысяч просмотров

У всех нас бывает такой выходной день. Мы просто сидим, едим и смотрим сериалы. Вот и енот подобным образом праздно проводил время. В качестве закуски у питомца был виноград, который он жевал с явным наслаждением.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Rumble Viral

Однако в какой-то момент человек украл из миски енота весь виноград и снял это на видео. Сначала питомец загрустил и проверил: точно ли нигде не осталось ни одной ягоды? Поняв, что так и есть, зверь посмотрел на человека и потёр лапки.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Rumble Viral

После этого питомцу вернули виноград и стали смотреть, как он снова с аппетитом уплетает сладкие ягоды.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Rumble Viral

В комментариях пользователи отметили, что енот больше не будет доверять людям, которые украли его еду. И потирание лапок могло означать не просьбу вернуть ягоды, а обещание скорой мести.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Rumble Viral