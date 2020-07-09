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Человек украл у енота виноград. Видео с реакцией питомца набрало более 800 тысяч просмотров

09 июля 2020 11:05
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У всех нас бывает такой выходной день. Мы просто сидим, едим и смотрим сериалы. Вот и енот подобным образом праздно проводил время. В качестве закуски у питомца был виноград, который он жевал с явным наслаждением.

Человек украл у енота виноград. Видео с реакцией питомца набрало более 800 тысяч просмотров -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Rumble Viral 

Однако в какой-то момент человек украл из миски енота весь виноград и снял это на видео. Сначала питомец загрустил и проверил: точно ли нигде не осталось ни одной ягоды? Поняв, что так и есть, зверь посмотрел на человека и потёр лапки.

Человек украл у енота виноград. Видео с реакцией питомца набрало более 800 тысяч просмотров -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Rumble Viral 

После этого питомцу вернули виноград и стали смотреть, как он снова с аппетитом уплетает сладкие ягоды.

Человек украл у енота виноград. Видео с реакцией питомца набрало более 800 тысяч просмотров -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Rumble Viral 

В комментариях пользователи отметили, что енот больше не будет доверять людям, которые украли его еду. И потирание лапок могло означать не просьбу вернуть ягоды, а обещание скорой мести.

Человек украл у енота виноград. Видео с реакцией питомца набрало более 800 тысяч просмотров -10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Rumble Viral 

Кстати, недавно мы рассказывали о кошке, которая доверила людям своё самое дорогое. Она принесла в больницу котёнка, и врачи со всей серьёзностью осмотрели маленького пациента (подробнее здесь).

# Человек и животные # калейдоскоп # Видеофакт

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