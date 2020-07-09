Звезда сериала «Хор» пропала во время плавания на лодке с сыном

Новости США. Актриса Ная Ривера пропала во время отдыха на озере Пиру в Калифорнии. В лодке артистки обнаружен её 4-летний сын Джози. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на шерифа округа Вентура, днём 8 июля Ная арендовала лодку и вместе с сыном отправилась плавать. Спустя три часа один из лодочников поднял тревогу. Мужчина заметил, что в лодке находится только маленький мальчик в спасательном жилете, а судно дрейфует.

Фото: twitter.com/NayaRivera

Поиски пропавшей продолжались до наступления темноты, но не принесли результатов. Полицейские поговорили с сыном Риверы, но им удалось узнать только то, что актриса прыгнула в воду, после чего не вернулась в лодку. «Только мы вдвоём», – написала незадолго до пропажи Ная на своей странице в Twitter

Фото: twitter.com/NayaRivera