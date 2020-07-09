Звезда «Папиных дочек» прокомментировала реакцию фанатов на её отношения с Ильёй Авербухом

«Ребят... Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я – всё та же Лиза», – написала актриса на своей странице в Instagram.

Артистка сказала, что сейчас видит в комментариях советы, возмущения и «нездоровые какие-то маньяческие монологи». Ранее, по словам Арзамасовой, она легко общалась с фанатами, они обсуждали многие интересные вопросы, находили выход из разных ситуаций, проявляли тактичность и деликатность.

«Я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я всё об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого – большая и очень часто – совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как вселенная, – суверенное личное пространство», – продолжила артистка.

Сама Арзамасова относится с уважением к личному пространству других людей и придерживается принципа «не моё дело». Напоследок Лиза добавила, что у неё всё хорошо, и это – самое главное.