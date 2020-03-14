Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё

Борода для мужчин является чем-то большим, чем простыми волосами на лице. Многие парни считают, что именно борода придаёт им мужественный вид. Более того, в давние времена бритьё бороды считалось чем-то неправильным.

Сейчас человек сам решает, как ему лучше – с бородой или без неё. Мы собрали фотографии знаменитых артистов, чтобы проверить, как им больше идёт. А что думаете вы?

Максим Галкин