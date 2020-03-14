Прямой эфир

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё

14 марта 2020 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Борода для мужчин является чем-то большим, чем простыми волосами на лице. Многие парни считают, что именно борода придаёт им мужественный вид. Более того, в давние времена бритьё бороды считалось чем-то неправильным. 

Сейчас человек сам решает, как ему лучше – с бородой или без неё. Мы собрали фотографии знаменитых артистов, чтобы проверить, как им больше идёт. А что думаете вы? 

Максим Галкин 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё -1

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Филипп Киркоров 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё -4

Фото: instagram.com/fkirkorov 

Виктор Добронравов 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё -7

Фото: instagram.com/viktor_dobronravov 

Фёдор Добронравов 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё -10

Фото: instagram.com/whitehallspbstu и instagram.com/okino2020 

Николай Басков 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё -13

Фото: instagram.com/nikolaibaskov 

Данила Козловский 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё -16

Фото: instagram.com/danilakozlovsky 

Андрей Малахов 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё -19

Фото: instagram.com/malakhov007 

Максим Фадеев 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё -22

Фото: instagram.com/fadeevmaxim 

Станислав Пьеха 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё -25

Фото: instagram.com/wolfieha 

Кстати, недавно мы собрали несколько снимков российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми.

Взглянуть на непривычно выглядящих артистов можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Филипп Киркоров # Виктор Добронравов # Федор Добронравов # Николай Басков # Данила Козловский # Андрей Малахов # Максим Фадеев # Стас Пьеха # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина поделился письмом дочери и растрогал пользователей соцсетей
14 марта 2020 11:53

Мужчина поделился письмом дочери и растрогал пользователей соцсетей

Медики рассказали, какие последствия могут быть у переболевших коронавирусом людей
14 марта 2020 11:05

Медики рассказали, какие последствия могут быть у переболевших коронавирусом людей

«Зелёная миля». Семь фактов об одной из лучших экранизаций книг Стивена Кинга
14 марта 2020 09:14

«Зелёная миля». Семь фактов об одной из лучших экранизаций книг Стивена Кинга