Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё
Борода для мужчин является чем-то большим, чем простыми волосами на лице. Многие парни считают, что именно борода придаёт им мужественный вид. Более того, в давние времена бритьё бороды считалось чем-то неправильным.
Сейчас человек сам решает, как ему лучше – с бородой или без неё. Мы собрали фотографии знаменитых артистов, чтобы проверить, как им больше идёт. А что думаете вы?
Максим Галкин
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov
Виктор Добронравов
Фото: instagram.com/viktor_dobronravov
Фёдор Добронравов
Фото: instagram.com/whitehallspbstu и instagram.com/okino2020
Николай Басков
Фото: instagram.com/nikolaibaskov
Данила Козловский
Фото: instagram.com/danilakozlovsky
Андрей Малахов
Фото: instagram.com/malakhov007
Максим Фадеев
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Станислав Пьеха
Фото: instagram.com/wolfieha
Кстати, недавно мы собрали несколько снимков российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми.
Взглянуть на непривычно выглядящих артистов можно здесь.