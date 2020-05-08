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Исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт впервые стал отцом

08 мая 2020 07:29
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Новости Великобритании. Актёр Руперт Гринт и его возлюбленная Джорджия Грум впервые стали родителями.

Как сообщает Daily Mirror, 31-летний исполнитель роли Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер» и 28-летняя актриса подтвердили информацию о том, что ожидают первенца, всего месяц назад.

Исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт впервые стал отцом -1

Сейчас представитель пары сказал, что у Гринта и Грум родилась дочка. Имя ребёнка не называется, родители просят уважать их право на конфиденциальность.

Исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт впервые стал отцом -4

Напомним, Руперт и Джорджия начали встречаться в 2011 году. Актёр долгое время скрывал свои отношения, хотя не раз говорил, что больше всего он ценит в девушках отличное чувство юмора. Желание стать отцом у Гринта появилось после его 30-летия.

Кстати, недавно Илон Маск стал отцом в шестой раз. У изобретателя родился мальчик – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Руперт Гринт # Джорджия Грум

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