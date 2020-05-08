Исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт впервые стал отцом

Как сообщает Daily Mirror, 31-летний исполнитель роли Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер» и 28-летняя актриса подтвердили информацию о том, что ожидают первенца, всего месяц назад.

Сейчас представитель пары сказал, что у Гринта и Грум родилась дочка. Имя ребёнка не называется, родители просят уважать их право на конфиденциальность.

Напомним, Руперт и Джорджия начали встречаться в 2011 году. Актёр долгое время скрывал свои отношения, хотя не раз говорил, что больше всего он ценит в девушках отличное чувство юмора. Желание стать отцом у Гринта появилось после его 30-летия.