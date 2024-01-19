Специалист по финансам назвал главную ошибку победителей лотерей

Финансовый советник назвал главные ошибки лотерейных победителей. Именно из-за них везунчики часто возвращаются к прежнему финансовому благосостоянию спустя некоторое время.

Главной ошибкой эксперт считает то, что победитель не ценит выигрыш. Деньги, которые достаются легко, человек тратит большими суммами направо и налево, дает в долг или вкладывает в финансовые пирамиды, пишет Lenta.ru. А если он заработал определенную сумму сам, ее ценность возрастает во много раз.

Специалист советует победителям лотерей обдуманно распределить деньги и расставить приоритеты. По возможности в первые дни никому не рассказывать о крупном выигрыше, так как на него могут появиться претенденты.

Читайте также:

Мужчина нашёл 5 кг золота в танке и отнёс его в полицию

Женщина купила чашку кофе и выиграла миллион долларов

Женщина выиграла в лотерею приличную сумму, но лишилась её из-за собственного хвастовства