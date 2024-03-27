Прямой эфир

Мужчина сбросил 64 килограмма и стал тренером, чтобы отомстить своей бывшей девушке

27 марта 2024 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужчина из Лондона сбросил 64 килограмма в отместку бросившей его девушке.

Мужчина сбросил 64 килограмма и стал тренером, чтобы отомстить своей бывшей девушке -1


Фото: Рixabay

До пандемии молодой человек весил 100 килограммов, однако после карантина в Британии его вес достиг 144 килограммов. Во время пандемии мужчина сидел дома, постоянно ел и курил набирал вес. После этого его девушка заявила, что больше не хочет на это смотреть, и ушла, сообщает Lenta.ru.

Однако после расставания мужчина не унывал, а решил взяться за свой внешний вид. Чтобы похудеть, он сел на диету, бросил курить и увеличил физнагрузки. Парень даже сделал дома небольшой спортзал с зеркалами на стенах, гирями и боксерской грушей. А чтобы не потерять мотивацию, регулярно рассказывал о результатах в соцсетях. Сейчас его вес 80 килограммов, и он работает профессиональным тренером.

Читайте также:

69-летняя женщина на хлебе похудела на 31 килограмм

Эксперт назвала семь продуктов, которые снижают аппетит и ускоряют похудение

Женщину расстроил подарок от жадного мужа – вот как он поздравил супругу

# Здоровье # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные выявили опасность постоянной смены часовых поясов
27 марта 2024 08:02

Учёные выявили опасность постоянной смены часовых поясов

Учёные заявили, что брокколи предотвращает образование тромбов
25 марта 2024 10:54

Учёные заявили, что брокколи предотвращает образование тромбов

После ДНК-теста родители узнали, что их 15-летний сын им неродной
25 марта 2024 09:10

После ДНК-теста родители узнали, что их 15-летний сын им неродной

Популярный напиток может испортить ваш сон – и это не кофе
22 марта 2024 08:13

Популярный напиток может испортить ваш сон – и это не кофе

Редкое явление появилось на берегу после отлива
21 марта 2024 10:18

Редкое явление появилось на берегу после отлива

Медики назвали пять сигналов о том, что организму не хватает витаминов
21 марта 2024 08:41

Медики назвали пять сигналов о том, что организму не хватает витаминов

Мужчина выиграл в лотерею два раза подряд – теперь он миллионер
19 марта 2024 12:18

Мужчина выиграл в лотерею два раза подряд – теперь он миллионер

Женщину расстроил подарок от жадного мужа – вот как он поздравил супругу
19 марта 2024 11:25

Женщину расстроил подарок от жадного мужа – вот как он поздравил супругу

Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по форме ногтей
19 марта 2024 08:48

Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по форме ногтей

59-летняя женщина рассказала, какие привычки помогают её коже выглядеть блестяще
15 марта 2024 10:14

59-летняя женщина рассказала, какие привычки помогают её коже выглядеть блестяще

Пользователей Сети удивила зигзагообразная дорога в горах
15 марта 2024 08:29

Пользователей Сети удивила зигзагообразная дорога в горах

Эксперты рассказали, почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами
15 марта 2024 08:28

Эксперты рассказали, почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами