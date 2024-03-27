Мужчина сбросил 64 килограмма и стал тренером, чтобы отомстить своей бывшей девушке

До пандемии молодой человек весил 100 килограммов, однако после карантина в Британии его вес достиг 144 килограммов. Во время пандемии мужчина сидел дома, постоянно ел и курил – набирал вес. После этого его девушка заявила, что больше не хочет на это смотреть, и ушла, сообщает Lenta.ru.

Однако после расставания мужчина не унывал, а решил взяться за свой внешний вид. Чтобы похудеть, он сел на диету, бросил курить и увеличил физнагрузки. Парень даже сделал дома небольшой спортзал с зеркалами на стенах, гирями и боксерской грушей. А чтобы не потерять мотивацию, регулярно рассказывал о результатах в соцсетях. Сейчас его вес – 80 килограммов, и он работает профессиональным тренером.

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