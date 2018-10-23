Когда премьера. Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала фото со съёмок

Актриса Татьяна Кравченко показала фото со съемок сериала «Сваты».

Снимок был опубликован на странице в Instagram исполнительницы одной из главных ролей в сериале. «Съёмочный процесс «Сваты», – написала Татьяна Кравченко.

Поклонники с нетерпением ждут продолжения историй полюбившихся героев. Всем поклонникам сериала на вопрос, когда же премьера, актриса ответила так: «Раз съёмки были – то всё должно быть хорошо, но я знаю ровно так, как знаете и вы, зрители. Как только появятся новости, мы вам обязательно сообщим. А пока что – ждём вместе с Вами».