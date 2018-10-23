Прямой эфир

Когда премьера. Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала фото со съёмок

23 октября 2018 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Актриса Татьяна Кравченко показала фото со съемок сериала «Сваты».

Снимок был опубликован на странице в Instagram исполнительницы одной из главных ролей в сериале. «Съёмочный процесс «Сваты», – написала Татьяна Кравченко.

Поклонники с нетерпением ждут продолжения историй полюбившихся героев. Всем поклонникам сериала на вопрос, когда же премьера, актриса ответила так: «Раз съёмки были – то всё должно быть хорошо, но я знаю ровно так, как знаете и вы, зрители. Как только появятся новости, мы вам обязательно сообщим. А пока что – ждём вместе с Вами».

Больше фото со съемочной площадки нового сезона (смотрите здесь).

# Кино # Кино # Татьяна Кравченко

Другие новости рубрики

Все новости
«Як сiнячок да сонца лятаў» и 90 минут про зубров. Новые мультфильмы белорусских аниматоров
22 октября 2018 08:19

«Як сiнячок да сонца лятаў» и 90 минут про зубров. Новые мультфильмы белорусских аниматоров

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках Максима Мархалюка
21 октября 2018 09:51

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках Максима Мархалюка

«Режиссеру показали кусок из «Таежного романа», где я съел волка. И режиссер в ужасе закричал». Алексей Гуськов о съемках в Европе
19 октября 2018 09:46

«Режиссеру показали кусок из «Таежного романа», где я съел волка. И режиссер в ужасе закричал». Алексей Гуськов о съемках в Европе