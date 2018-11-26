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Что же будет дальше в «Сватах»? Людмила Артемьева продолжает рассказывать о сериале

26 ноября 2018 13:25
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Новый и долгожданный сезон сериала «Сваты» еще не вышел на экраны, а исполнители главных ролей продолжают подогревать интерес к проекту. 

В своем Instagram-аккаунте актриса Людмила Артемьева регулярно рассказывает о «Сватах» и их роли в ее судьбе. 

Наиболее часто актриса рассказывает о своей героине – Ольге Николаевне. По словам Артемьевой, этот образ для нее – настоящая загадка, потому что она необыкновенная женщина.  

Людмила Артемьева:
Ольга Николаевна, на самом деле, с каждым сезоном сериала для меня загадка. Что это за женщина такая? Что-то крутит, мутит, вертит потрясающе! 

Что же будет дальше в «Сватах»? Людмила Артемьева продолжает рассказывать о сериале-1

Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Эта героиня – будто две стороны одной медали – наивность и невероятная мудрость – сочетаются в одном персонаже, который воплощает на экране Артемьева.

Людмила Артемьева:
С одной стороны, и терпение в ней, и такт, и интеллигентность, но вдруг как вытворит...

Актриса искренне признается, что ей самой очень интересно узнать, как дальше будет развиваться проект и что ждет персонажей впереди.

Что же будет дальше в «Сватах»? Людмила Артемьева продолжает рассказывать о сериале-4

Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Людмила Артемьева:
Сваты – это замечательная благодарная тема, тот редкий случай, когда актерам, в том числе мне, очень любопытно было узнать – что же будет дальше.

Татьяна Кравченко в октябре рассказала, когда премьера 7 сезона «Сватов» (читайте здесь).

Ранее Людмила Артемьева опубликовала большой пост о закулисье проекта, в котором отметила, как мужчины вели себя на съемках нового сезона.

Как проходили съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки (здесь подробнее).

# Кино # калейдоскоп # Людмила Артемьева # Фотофакт

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