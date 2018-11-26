Что же будет дальше в «Сватах»? Людмила Артемьева продолжает рассказывать о сериале

Новый и долгожданный сезон сериала «Сваты» еще не вышел на экраны, а исполнители главных ролей продолжают подогревать интерес к проекту.

В своем Instagram-аккаунте актриса Людмила Артемьева регулярно рассказывает о «Сватах» и их роли в ее судьбе.

Наиболее часто актриса рассказывает о своей героине – Ольге Николаевне. По словам Артемьевой, этот образ для нее – настоящая загадка, потому что она необыкновенная женщина.

Людмила Артемьева:

Ольга Николаевна, на самом деле, с каждым сезоном сериала для меня загадка. Что это за женщина такая? Что-то крутит, мутит, вертит – потрясающе!