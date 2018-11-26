Что же будет дальше в «Сватах»? Людмила Артемьева продолжает рассказывать о сериале
Новый и долгожданный сезон сериала «Сваты» еще не вышел на экраны, а исполнители главных ролей продолжают подогревать интерес к проекту.
В своем Instagram-аккаунте актриса Людмила Артемьева регулярно рассказывает о «Сватах» и их роли в ее судьбе.
Наиболее часто актриса рассказывает о своей героине – Ольге Николаевне. По словам Артемьевой, этот образ для нее – настоящая загадка, потому что она необыкновенная женщина.
Людмила Артемьева:
Ольга Николаевна, на самом деле, с каждым сезоном сериала для меня загадка. Что это за женщина такая? Что-то крутит, мутит, вертит – потрясающе!
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva
Эта героиня – будто две стороны одной медали – наивность и невероятная мудрость – сочетаются в одном персонаже, который воплощает на экране Артемьева.
Людмила Артемьева:
С одной стороны, и терпение в ней, и такт, и интеллигентность, но вдруг как вытворит...
Актриса искренне признается, что ей самой очень интересно узнать, как дальше будет развиваться проект и что ждет персонажей впереди.
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva
Людмила Артемьева:
Сваты – это замечательная благодарная тема, тот редкий случай, когда актерам, в том числе мне, очень любопытно было узнать – что же будет дальше.
Татьяна Кравченко в октябре рассказала, когда премьера 7 сезона «Сватов» (читайте здесь).
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