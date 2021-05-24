Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом

Барышня-крестьянка, Скарлетт, а может роковая красотка из одноименного фильма? Этим летом можно позволить себе все. Достаточно выбрать шляпку и закружиться в милом горошке. Крупный белый на сочном фоне – саундтрек сезона.

Ольга Денисова, стилист:

Яркие цвета – это зеленый, оранжевый, лимонно-желтый, цвет фуксии, они тоже в тренде, потому что позволяют добавить красок.

Белый цвет также в тренде. Летом и весной акцент на рукавах. Рукава-буфы – это более объемный рукав и какая-то интересная история с воротником, в частности двойной воротник.

Запах сирени и вишни плывет не только по городу, но и очаровывает на платьях. Дизайнеры сделали ставку на ретро и мелкие соцветия. Платье, как с жасмином зеленый чай, освежит будни и притянет лучи солнца.

Ольга Денисова:

Если вы любите живопись и хотите быть похожей на героиню художника Моне, выбирайте пастораль, вы точно угадаете. А еще лучше, если вы добавите рубашку оверсайз и свободные брюки.

Рубашка может быть одета несколькими способами: это может быть завязка на узел или свободный крой. Также это может быть акцент на пояс, все зависит от вашего настроения.

Идеальный вариант – платья-рубашки. Цвета лимонада и пояском потуже. Фокус на талии – гарантия успеха.

Ольга Денисова:

Это могут быть вариации: баски, корсеты под грудь, корсеты, декорированные стразами, кисточками, из бархата, различные вариации.

Для тех, кто любит показывать свой животик, актуально носить бра, причем это могут быть различные вариации. Это могут быть цветные бра, которые мы надеваем под рубашку оверсайз, джут либо кардиган. Это могут быть просто бра-топы из бархата, более нарядные на вечер.