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Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом

24 мая 2021 08:53
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Барышня-крестьянка, Скарлетт, а может роковая красотка из одноименного фильма? Этим летом можно позволить себе все. Достаточно выбрать шляпку и закружиться в милом горошке. Крупный белый на сочном фоне – саундтрек сезона.

Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом -1

Ольга Денисова, стилист:
Яркие цвета это зеленый, оранжевый, лимонно-желтый, цвет фуксии, они тоже в тренде, потому что позволяют добавить красок.

Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом -4

Белый цвет также в тренде. Летом и весной акцент на рукавах. Рукава-буфы это более объемный рукав и какая-то интересная история с воротником, в частности двойной воротник.

Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом -7

Запах сирени и вишни плывет не только по городу, но и очаровывает на платьях. Дизайнеры сделали ставку на ретро и мелкие соцветия. Платье, как с жасмином зеленый чай, освежит будни и притянет лучи солнца.

Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом -10

Ольга Денисова:
Если вы любите живопись и хотите быть похожей на героиню художника Моне, выбирайте пастораль, вы точно угадаете. А еще лучше, если вы добавите рубашку оверсайз и свободные брюки.

Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом -13

Рубашка может быть одета несколькими способами: это может быть завязка на узел или свободный крой. Также это может быть акцент на пояс, все зависит от вашего настроения.

Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом -16

Идеальный вариант – платья-рубашки. Цвета лимонада и пояском потуже. Фокус на талии – гарантия успеха.

Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом -19

Ольга Денисова:
Это могут быть вариации: баски, корсеты под грудь, корсеты, декорированные стразами, кисточками, из бархата, различные вариации.

Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом -22

Для тех, кто любит показывать свой животик, актуально носить бра, причем это могут быть различные вариации. Это могут быть цветные бра, которые мы надеваем под рубашку оверсайз, джут либо кардиган. Это могут быть просто бра-топы из бархата, более нарядные на вечер.

Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом -25

Вечерние прогулки по набережной украсит платье в бельевом стиле и объемный тренч. А массивные цепи и платки расставят нужные акценты.

# Мода # калейдоскоп # Ольга Денисова # Анастасия Макеева # Фотофакт # Стиль

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