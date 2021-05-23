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Мужчина предложил женщине поиграть в мяч. И теперь мы точно знаем, что так делать нельзя

23 мая 2021 15:38
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Сложно предугадать, как отреагирует человек на внезапное предложение. Однако теперь один мужчина точно знает, что опасно предлагать женщине поиграть в мяч. 

Как сообщает SoraNews24, в детстве запросто можно подойти к другому ровеснику и спросить, не хочет ли он покидать мяч. Однако если человеку уже больше 40 лет, то с такими вопросами к другим людям лучше не подходить. 

Мужчина предложил женщине поиграть в мяч. И теперь мы точно знаем, что так делать нельзя -1

Фото: pixabay.com

Житель японского города Андзё (префектура Айти) скучал в парке, потому что ему не с кем было побросать мяч. Увидев случайную прохожую, мужчина попросил незнакомку составить ему компанию. У японца при себе были перчатка и мяч, но доверия он, похоже, не вызвал. 

Неизвестно, что подумала женщина, но она незамедлительно обратилась в полицию. После этого мужчина был объявлен в розыск. 

Пользователи соцсетей грустно посмеялись над ситуацией. Комментаторы отметили, что из-за такой подозрительности взрослым людям сложно искать себе друзей. 

Кстати, ранее мы рассказывали весёлую историю. Мужчина захотел быть супергероем и стал им – подробнее здесь

# Необычное # калейдоскоп

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