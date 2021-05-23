Мужчина предложил женщине поиграть в мяч. И теперь мы точно знаем, что так делать нельзя

Сложно предугадать, как отреагирует человек на внезапное предложение. Однако теперь один мужчина точно знает, что опасно предлагать женщине поиграть в мяч.

Как сообщает SoraNews24, в детстве запросто можно подойти к другому ровеснику и спросить, не хочет ли он покидать мяч. Однако если человеку уже больше 40 лет, то с такими вопросами к другим людям лучше не подходить.