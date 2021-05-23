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Что будет, если уснуть в линзах? Отвечаем, грозит ли это чем-нибудь

23 мая 2021 16:45
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Контактные линзы прочно вошли в нашу жизнь. И иногда вечером, придя с работы или после отличной вечеринки, можно забыть снять линзы и лечь спать. Что тогда произойдёт? 

Если это разовый случай, то ничего не случится. Врачи рекомендуют снять линзы и не надевать их хотя бы несколько часов. Также нужно увлажнить глаза каплями. Если же глаза будут болеть, то рекомендуется просто в целях профилактики обратиться к врачу. 

Что будет, если регулярно спать ночью в линзах? 

Что будет, если уснуть в линзах? Отвечаем, грозит ли это чем-нибудь -1

Фото: pexels.com 

Начнём с того, что офтальмологи против этой идеи. Современные линзы действительно очень комфортные. Несложно найти изделия, на упаковке которых написано, что носить их можно, не снимая, как день, так и месяц. Однако в этом случае могут возникнуть серьёзные проблемы. 

Во-первых, есть риск развития инфекции, которая может привести к очень неприятным последствиям, вплоть до потери зрения. 

Во-вторых, возможно кислородное голодание глаз, а также возникновение синдрома «сухого глаза», что приведёт к повышенной чувствительности и покраснению глаз. 

В-третьих, может развиться аллергия на материал, из которого сделаны линзы, в результате чего их больше нельзя будет использовать. 

Есть ли исключения? 

Что будет, если уснуть в линзах? Отвечаем, грозит ли это чем-нибудь -4

Фото: pexels.com 

Да. Это ортокератологические линзы или, если говорить просто, «ночные линзы». У них другой принцип работы. Такие линзы ночью немного изменяют форму роговицы, за счёт чего у человека улучшается зрение. Эффект временный и проходит за один или несколько дней. 

Такие линзы обычно стоят существенно дороже и подбираются для каждого человека индивидуально после нескольких консультаций со специалистом. 

Кстати, ранее мы подробнее рассказывали о разных типах линз. Чем они отличаются и как выбрать подходящие именно вам – читайте здесь

# Здоровье # калейдоскоп

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