Что будет, если уснуть в линзах? Отвечаем, грозит ли это чем-нибудь

Контактные линзы прочно вошли в нашу жизнь. И иногда вечером, придя с работы или после отличной вечеринки, можно забыть снять линзы и лечь спать. Что тогда произойдёт?
Если это разовый случай, то ничего не случится. Врачи рекомендуют снять линзы и не надевать их хотя бы несколько часов. Также нужно увлажнить глаза каплями. Если же глаза будут болеть, то рекомендуется просто в целях профилактики обратиться к врачу.
Что будет, если регулярно спать ночью в линзах?
Начнём с того, что офтальмологи против этой идеи. Современные линзы действительно очень комфортные. Несложно найти изделия, на упаковке которых написано, что носить их можно, не снимая, как день, так и месяц. Однако в этом случае могут возникнуть серьёзные проблемы.
Во-первых, есть риск развития инфекции, которая может привести к очень неприятным последствиям, вплоть до потери зрения.
Во-вторых, возможно кислородное голодание глаз, а также возникновение синдрома «сухого глаза», что приведёт к повышенной чувствительности и покраснению глаз.
В-третьих, может развиться аллергия на материал, из которого сделаны линзы, в результате чего их больше нельзя будет использовать.
Есть ли исключения?
Да. Это ортокератологические линзы или, если говорить просто, «ночные линзы». У них другой принцип работы. Такие линзы ночью немного изменяют форму роговицы, за счёт чего у человека улучшается зрение. Эффект временный и проходит за один или несколько дней.
Такие линзы обычно стоят существенно дороже и подбираются для каждого человека индивидуально после нескольких консультаций со специалистом.
Кстати, ранее мы подробнее рассказывали о разных типах линз. Чем они отличаются и как выбрать подходящие именно вам – читайте здесь.