Что будет, если уснуть в линзах? Отвечаем, грозит ли это чем-нибудь

Контактные линзы прочно вошли в нашу жизнь. И иногда вечером, придя с работы или после отличной вечеринки, можно забыть снять линзы и лечь спать. Что тогда произойдёт? Если это разовый случай, то ничего не случится. Врачи рекомендуют снять линзы и не надевать их хотя бы несколько часов. Также нужно увлажнить глаза каплями. Если же глаза будут болеть, то рекомендуется просто в целях профилактики обратиться к врачу. Что будет, если регулярно спать ночью в линзах?

Фото: pexels.com

Начнём с того, что офтальмологи против этой идеи. Современные линзы действительно очень комфортные. Несложно найти изделия, на упаковке которых написано, что носить их можно, не снимая, как день, так и месяц. Однако в этом случае могут возникнуть серьёзные проблемы. Во-первых, есть риск развития инфекции, которая может привести к очень неприятным последствиям, вплоть до потери зрения. Во-вторых, возможно кислородное голодание глаз, а также возникновение синдрома «сухого глаза», что приведёт к повышенной чувствительности и покраснению глаз. В-третьих, может развиться аллергия на материал, из которого сделаны линзы, в результате чего их больше нельзя будет использовать. Есть ли исключения?

Фото: pexels.com