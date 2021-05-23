Они утверждают, что научат вас зарабатывать миллионы. Кто такие бизнес-коучи и как не попасть в руки мошенника?

Новости Беларуси. Коучи, тренеры роста в бизнесе и личной жизни учат жить и работать онлайн и при личной встрече. Эти люди обещают, что чудо непременно случится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, многие из них, по оценке экспертов, больше напоминают тоталитарные секты – технологии обработки клиентов зачастую схожи. С каждым днем таких тренингов становится все больше. Среди коучей есть и профессионалы, но их единицы. И важно помнить, что никакой тренинг не может дать гарантий, что жизнь станет лучше. Специалист, как правило, дает много информации и инструментов, а делать все придется самостоятельно. Кристина Федорович решила разобраться, что стоит за словом бизнес-коуч, и даже примерила эту роль на себе.

Я, бизнес-коуч Кристина Федорович, доведу вас за руку до желаемого результата. С вас всего один шаг – прийти ко мне на тренинг «Путь к большим деньгам». Мы с вами будем работать тет-а-тет, и наша конечная станция – реализация конкретной цели в кратчайшие сроки. Я провожу более тысячи часов коуч-сессий в год, и что важно – все мои ученики продолжают расти после обучения. Но на этом бесплатная часть нашего знакомства завершена, а дальше можете записаться ко мне, перевести указанную сумму, и деньги будут сами буквально плыть к вам в руки.

Кристина Федорович, корреспондент:

Ну как вам, убедительно? Это как в анекдоте, когда встречаются два бизнес-тренера. Один другого спрашивает: «Как увеличить продажи?» Тот ему отвечает: «Могу рассказать». А в ответ: «Рассказать и я могу, а вот увеличить-то как?»

Как вам неделя быстрых денег прошла? Потому что я там делюсь не только способами, как быстро деньги заработать, но и этим внутренним настроем, состоянием, как сделать так, чтобы действительно эти результаты получать. Потому что одно дело – рецепт, другое – внутреннее состояние.

Много лет назад я услышал простую идею, которая перевернула мое представление о деньгах и помогла мне больше зарабатывать. Досмотрите это видео до конца, чтобы с вами произошло то же самое.

«Влад, я наблюдаю за тобой, и почему-то есть ощущение, что тебе деньги даются просто. Каким-то магическим образом сложилось, что ты их зарабатываешь легко. Как в сказках, махнул и все пришло». Действительно, так оно и есть. Я тоже начал замечать этот феномен.

И тут упираемся в главное: есть действительно профессионалы своего дела, но они именно дают новые знания, а есть те, кто просто ведет беседы из разряда дружественных. Вот и выходит, что квалификация некоторых гуру личностного роста, билеты на выступление которых стоят баснословных денег, вызывает вопросы. Не проверишь – не узнаешь, а потому у нас в руках телефон – звоним бизнес-коучам, которых предлагают нам соцсети.

– Хочется большего, уйти в свое русло, открыть дело небольшое. Ищу человека, который поможет это сделать, напутствовать, так сказать.

– Можем сделать диагностическую сессию.

– А еще хотела уточнить сразу на берегу касательно стоимости.

– Стоимость на данный момент 200 долларов: месячное сопровождение, четыре сессии. Между сессиями задания, поддержка.

– Сколько это будет стоить?

– Все зависит от того, что нужно. В среднем проект три месяца стоит в районе 5-6 тысяч долларов.

– Ого, ничего себе. А сколько раз заниматься будем с вами в неделю, если что?

– Ну, у вас же не такой проект, насколько я понимаю.

– Ну...

– Поэтому там дальше все определяется в зависимости от стратегии.

– Любая коуч-сессия стоит 50 долларов.

– Это сколько по времени? Как вы это делаете?

– Полтора часа.

– Полтора часа – 50 долларов, да. А хотя бы в двух словах: вы предоставите какой-то материал, чтобы я мог ознакомиться, изучить? Либо есть своя техника разработанная?

– Смотрите, коуч-сессия, коучинг – это известная технология. Заранее я не могу сказать, что это будет в вашем случае. Почему? Потому что все зависит от того, как вы сформулируете свой запрос. Как видите, ценник на рынке коучей варьируется от 50 до нескольких тысяч долларов, да и гарантий тоже нет: не смог – сам виноват, деньги уже никто не вернет. Доказать обман сложно, особенно когда учат искать любовь. А еще есть версия: если вещь столько стоит, она не может быть плохой.