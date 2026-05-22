Прямой эфир

В Литве ликвидировали крупную преступную сеть

22 мая 2026 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Литве ликвидировали крупную преступную сеть, которая поставляла нелегальные грузы с помощью метеорологических зондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгое время Вильнюс пытался выдать инциденты с аэростатами за проявления «гибридной войны». Однако официальный Минск ранее прямо предупреждал: за технологичной схемой стоят сами граждане Литвы.

В Литве ликвидировали крупную преступную сеть-2
В Литве ликвидировали крупную преступную сеть-3

Белорусская сторона указывала на то, что организаторы используют «зеленый коридор» на границе при явном содействии местных стражей порядка. Текущие аресты полностью подтвердили правоту белорусских заявлений. Масштабную спецоперацию провели бюро криминальной полиции и Генеральная прокуратура Литвы.

Преступники отслеживали зонды с сигаретами по GPS и координировали сбор груза в шифрованных чатах. После десятков обысков канал перекрыли. Под следствием оказались начальники смен погранслужбы, вильнюсские следователи и приграничные патрульные. Их дорогое имущество арестовано, расследование продолжается.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Футбольные фанаты устроили массовые беспорядки и погромы в Париже
22 мая 2026 10:44

Футбольные фанаты устроили массовые беспорядки и погромы в Париже

США отправят в Польшу дополнительно 5 тысяч военнослужащих
22 мая 2026 10:43

США отправят в Польшу дополнительно 5 тысяч военнослужащих

Жители Гренландии вышли на антиамериканские протесты
22 мая 2026 08:19

Жители Гренландии вышли на антиамериканские протесты