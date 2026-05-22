Долгое время Вильнюс пытался выдать инциденты с аэростатами за проявления «гибридной войны». Однако официальный Минск ранее прямо предупреждал: за технологичной схемой стоят сами граждане Литвы.

В Литве ликвидировали крупную преступную сеть, которая поставляла нелегальные грузы с помощью метеорологических зондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона указывала на то, что организаторы используют «зеленый коридор» на границе при явном содействии местных стражей порядка. Текущие аресты полностью подтвердили правоту белорусских заявлений. Масштабную спецоперацию провели бюро криминальной полиции и Генеральная прокуратура Литвы.

Преступники отслеживали зонды с сигаретами по GPS и координировали сбор груза в шифрованных чатах. После десятков обысков канал перекрыли. Под следствием оказались начальники смен погранслужбы, вильнюсские следователи и приграничные патрульные. Их дорогое имущество арестовано, расследование продолжается.