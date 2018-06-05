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Бразильцам сократят рабочий день во время игр сборной на ЧМ-2018 по футболу

05 июня 2018 10:42
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Новости Беларуси. Футбольные болельщики из Бразилии смогут смотреть матчи национальной сборной во время ЧМ в рабочие часы.

Об этом сообщают местные СМИ.  Госслужащие получат возможность посмотреть матчи бразильской сборной вне рабочего времени. Такое решение было принято накануне старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, из-за большой разницы во времени.

В дни матчей национальной сборной работникам госучреждений можно будет воспользоваться сокращенным рабочим днем.

В те дни, когда матчи национальной сборной будут проходить утром по местному времени, на работу можно будет приходить к 14:00. А когда игры будут проходить позже, рабочее место можно будет покидать в 13:00 (19:00 – по московскому времени).

Те часы, которые сотрудники пропустят, нужно будет отработать до конца октября нынешнего года.

В постановлении также отмечается, что работа ведомств и предприятий, в дни турнира должна быть бесперебойной.

Напомним, что ранее правительство Бразилии отказалось сделать выходные в дни игр сборной по футболу.

Турнир стартует 14 июня.

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# Чемпионат мира по футболу

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